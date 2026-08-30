Kiko Caputo propõe novo hospital no Guará

Kiko Caputo em encontro com apoiadores e trabalhadores na Feira do Guará, neste domingo (30/8) - (crédito: Peter Neylon)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Durante encontro com apoiadores e trabalhadores na Feira do Guará, neste domingo (30/8), o candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) falou que, caso seja eleito, pretende construir um novo hospital na Região Administrativa do Guará.

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“O Guará precisa de um novo hospital e de mais médicos. A região possui uma das maiores proporções e concentrações relativas de idosos em relação ao total de seus moradores. Assim como todo o DF, Guará precisa de saúde de qualidade”, pontuou.

Durante a agenda, Caputo também afirmou que deseja revolucionar a política na capital federal. “Sou ficha-limpa, é a minha primeira vez na política e quero revolucionar o DF, fazendo a coisa certa. Aqui não falta dinheiro; falta vergonha de quem administra o nosso dinheiro”, afirmou.

Além disso, afirmou que pretende utilizar tecnologias de monitoramento, georreferenciamento e gestão operacional para posicionar melhor os recursos da rede e agilizar o atendimento pré-hospitalar e hospitalar.

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Na área de mobilidade, o candidato afirmou, em vídeo nas redes sociais, que pretende implementar melhorias na qualidade do serviço do Metrô DF, que julgou estar negligenciado. “Temos que melhorar o nosso metrô, não podemos deixar ele sucateado como está. O metrô ajuda muito a turma do Guará. A gente quer fazer o certo, fazer o serviço público voltar a funcionar.”

Caputo defendeu, ainda, a melhoria da integração do transporte público com a reorganização das conexões entre linhas e modais e informações mais acessíveis aos passageiros. Seu plano de governo também prevê a implantação da Estrada Parque Águas Claras, que criaria uma nova ligação entre Guará, Águas Claras, Areal, Vicente Pires, SIA e Plano Piloto.

Para a segurança pública, a proposta do candidato é combinar policiamento de proximidade, videomonitoramento, iluminação, fiscalização, limpeza e manutenção para tornar praças, áreas comerciais, condomínios e pontos de circulação mais seguros.