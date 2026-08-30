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Missa de sétimo dia de Maria Elisa Costa será nesta segunda-feira (31/8)

O velório e a cremação do corpo da arquiteta, que faleceu em 25 de agosto, foram realizados no Rio de Janeiro, sua cidade natal

Maria Elisa na redação do Correio Braziliense, em 2014 - (crédito: Paula Rafiza/Esp.CB/D.A Press)
Maria Elisa na redação do Correio Braziliense, em 2014 - (crédito: Paula Rafiza/Esp.CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (31/8), a partir das 18h30, será realizada a missa de sétimo dia de Maria Elisa Costa, na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul. A arquiteta e urbanista, filha de Lúcio Costa, morreu em 25 de agosto e deixou a filha Julieta, e as netas Clara, Júlia e Sofia.

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O velório foi realizado no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a família, Maria Elisa foi cremada na capital fluminense.

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Acompanhando de perto o projeto criado por Lucio Costa para a nova capital brasileira, Maria Elisa formou-se em arquitetura em 1958, pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Devido à sua forte ligação com Brasília, Maria Elisa dedicou sua vida à preservação do patrimônio, reforçando ainda mais a sua atuação em defesa da preservação da concepção original da capital após a morte do pai.

Em vida, a arquiteta ainda atuou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), assim como trabalhou ao lado do governador José Aparecido de Oliveira, investindo no processo que elevou Brasília ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1987.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/08/2026 16:37
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