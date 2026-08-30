Elisson Ferreira pretende criar festival anual no DF

O candidato ao comando do Palácio do Buriti, Elisson Ferreira (Agir) propôs a criação de um evento cultural anual que reúna música, manifestações culturais, atividades recreativas e gastronomia típica para o Distrito Federal. A atração seria denominada como Festival da Capital — Brasília, Música e Cultura. De acordo com o postulante, a proposta foi formulada após acompanhar o Hot Wheels Monster Trucks Live, na Arena BRB Mané Garrincha, neste sábado (28/9).

O candidato pretende realizar uma articulação envolvendo poder público, iniciativa privada, produtores, arenas, setores de turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e economia criativa. De acordo com Elisson Ferreira, saúde, segurança e educação permanecem como áreas centrais do seu plano de governo, enquanto cultura, esporte, turismo e entretenimento integrariam a estratégia econômica e de qualidade de vida do Distrito Federal.

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Além da criação do Festival, de acordo com o postulante, caso eleito, a partir do primeiro dia de governo, a intenção seria estabelecer um calendário de longo prazo para a atração de shows internacionais, grandes partidas de futebol, espetáculos familiares, eventos esportivos e produções culturais.

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“Um estádio como o Mané Garrincha precisa estar integrado à vida da cidade. Futebol, grandes shows, eventos familiares e atrações internacionais movimentam hotéis, restaurantes, transporte, comércio, trabalhadores e centenas de pequenas empresas. A proposta é trabalhar em parceria para que Brasília tenha uma programação permanente e planejada”, afirmou.

O candidato afirma que o evento não pretende substituir festivais que Brasília já possui, nem buscar inspirações em outros festivais brasileiros. “Brasília tem condições de construir também uma grande tradição própria. Não copiando o Rio, São Paulo, Salvador ou Parintins, mas criando alguma coisa com a identidade de Brasília.”

Elisson Ferreira pretende manter parte significativa da programação cultural gratuita ou com ingressos a preços acessíveis. Para viabilizar a proposta, o candidato planeja combinar patrocínio privado, receitas comerciais e formatos de parceria que reduzam a dependência direta de recursos públicos.

O planejamento cultural apresentado pelo candidato inclui todas as regiões administrativas do Distrito Federal. “Quando falamos de uma grande programação no centro, precisamos pensar também em Ceilândia, Samambaia, Gama, Santa Maria, Brazlândia, Planaltina, Sobradinho e todas as outras regiões. Nem todo evento precisa reunir dezenas de milhares de pessoas. Uma programação de bairro ou de cidade também gera convivência, lazer, trabalho e movimenta a economia local”, afirmou