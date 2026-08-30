Samara Mineiro propõe uma frente emergencial de construção de moradias

A candidata ao GDF, Samara Mineiro (UP) apresenta propostas durante agenda de campanha neste domingo (30/8) - (crédito: Divulgação/ Campanha Samara Mineiro)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Durante agenda de campanha realizada neste domingo (30/8), a candidata ao Governo do Distrito Federal, Samara Mineiro (UP) afirmou que, caso eleita, pretende combater o déficit habitacional do DF.

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"Criaremos uma frente emergencial de construção de moradias, destinando imóveis e terrenos ociosos ou com dívidas fiscais para moradia popular", disse.

Samara Mineiro cumpriu agenda pela manhã em Sobradinho na Feira do Padre e a tarde no Eixão do Lazer. Na ocasião, a candidata afirmou que o déficit habitacional é um dos principais desafios do Distrito Federal.