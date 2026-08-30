Ricardo Cappelli pretende organizar comércio popular no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli (PSB) apresenta propostas para moradores e trabalhadores da Cidade Estrutural - (crédito: Divulgação/ Campanha Ricardo Cappelli)

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Durante panfletagem na Cidade Estrutural, neste domingo (30/8), o candidato ao comando do Palácio do Buriti, Ricardo Cappelli (PSB), afirmou que pretende implementar medidas para coordenar o comércio informal na Cidade Estrutural. “Primeiro é preciso organizar o comércio popular”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

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O candidato caminhou pelas ruas da região e apresentou propostas de seu plano de governo para comerciantes e moradores. “Estamos aqui na Estrutural, conversando com os comerciantes, conversando com a população, apresentando as nossas propostas para mudar o Distrito Federal. Eu sou o Cappelli, mas sempre digo: pode me chamar de mudança”, afirmou o candidato.

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O principal projeto discutido durante a agenda foi o Fila Zero, voltado para redução das filas de cirurgias, consultas e exames na rede pública de saúde. Cappelli disse que pretende contratar mais de 5 mil médicos e mais de 2,3 mil enfermeiros.

De acordo com o candidato, caso eleito, o intuito é iniciar as “intervenções” ainda na primeira semana de seu governo. “Vou dar um choque de gestão na Saúde. Já fui interventor na Segurança, vou fazer uma intervenção na Saúde. Vou botar ordem. Com o programa Fila Zero, nós vamos zerar a fila da Saúde no Distrito Federal”, declarou.



