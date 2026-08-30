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Samambaia

Açougueiro morre após ser atingido por ônibus enquanto descarregava caminhão

Segundo testemunhas, o caminhão estava estacionado frente ao mercado, com as portas do compartimento de carga abertas. O funcionário retirava as mercadorias, quando um ônibus o atingiu

Incidente ocorreu em Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Incidente ocorreu em Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)

O funcionário de um açougue morreu ao ser atingido por um ônibus enquanto descarregava mercadorias de um caminhão. O incidente ocorreu na tarde desse sábado (29/8) em Samambaia. 

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Segundo informações de testemunhas, o caminhão estava estacionado frente ao mercado, com as portas do compartimento de carga abertas. O funcionário retirava as mercadorias quando um ônibus colidiu contra a porta do caminhão e acertou o trabalhador. 

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Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, tentaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/08/2026 22:18
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