Açougueiro morre após ser atingido por ônibus enquanto descarregava caminhão

O funcionário de um açougue morreu ao ser atingido por um ônibus enquanto descarregava mercadorias de um caminhão. O incidente ocorreu na tarde desse sábado (29/8) em Samambaia.

Segundo informações de testemunhas, o caminhão estava estacionado frente ao mercado, com as portas do compartimento de carga abertas. O funcionário retirava as mercadorias quando um ônibus colidiu contra a porta do caminhão e acertou o trabalhador.

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Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, tentaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso.