Governadora assina ordens de serviço para realização de obras no Guará

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) , cumpriu agenda oficial na manhã desta segunda-feira (31/8). Na administração do Guará, ela assinou ordens de serviço para levar obras de zeladoria à região administrativa em uma ação que faz parte do programa GDF na sua porta, lançado assim que assumiu o governo, no fim de março deste ano. Esta já é a 15ª edição do programa, e o investimento no Guará foi da ordem de R$ 20 milhões.

“Este programa aproxima a administração pública das necessidades diárias da população. Tem coisa que parece pequena, mas que é muito importante para quem vive aquele problema diariamente, como, por exemplo, uma calçada quebrada, um asfalto ruim etc.”, explicou Celina.

Entre as ordens de serviços assinadas estão a implementação de três novos parques infantis, três novos estacionamentos, reparos asfálticos, iluminação pública, manutenção de parques antigos, construção de calçada com acessibilidade e revitalização de praças.

“São cerca de três a quatro meses para que as obras sejam concluídas, acompanhamos direto do painel na nossa sala (no Palácio do Buriti)”, informou a governadora. “Este é um programa que deu certo e que facilita a vida do administrador, porque ele não precisa ficar batendo de porta em porta nas secretarias. Somos nós que levantamos as demandas junto com eles”, acrescentou.

Castrações

Durante toda esta semana, a Secretaria de Proteção Animal está oferecendo castrações. “Estamos oferecendo 300 castrações durante a semana toda. É só vir fazer o agendamento aqui na administração do Guará. Fomos de três para 19 clínicas credenciadas. Para fazer o agendamento, basta vir, a partir das 9h, não precisa trazer o animal”, disse o secretário Leonardo Emerick.

Park Sul

Na sequência, a governadora foi até o Park Sul para fazer uma visita à obra de infraestrutura , onde foram investidos R$ 70 milhões. “É uma obra que mexeu com toda a estrutura do Park Sul e está finalizada”, destacou Celina.