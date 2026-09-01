Arniqueira e Samambaia ficarão sem energia nesta terça-feira (1º/9)

Segundo especialistas, o elevado custo da energia no Brasil está relacionado à estrutura de encargos que compõe a tarifa e aos furtos - (crédito: Fré Sonneveld/Unsplash)

Moradores de áreas em Arniqueira e Samambaia terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta terça-feira (1º/9). O desligamento programado ocorre para a execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.

Em Arniqueira, a suspensão está prevista das 9h às 13h e afetará o Setor Habitacional Arniqueira, nas chácaras 2, 5, 7, 8, 9, 20 e 21.

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Já em Samambaia, o fornecimento será interrompido das 9h às 15h. As áreas atingidas são a QS 110, conjuntos 1, 5 e 8, e a QS 112, conjuntos 2 e 3.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida antecipadamente.

*Com informações da Agência Brasília