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Carro pega fogo e interdita trecho de via em Sobradinho

Veículo ficou em chamas na manhã desta terça-feira (1º/9), na altura do Posto Flamingo; motorista conseguiu sair do veículo antes e não se feriu

O veículo ficou sob responsabilidade do proprietário, que dispensou a realização de perícia pelo CBMDF - (crédito: CBMDF/Divulgação)
O veículo ficou sob responsabilidade do proprietário, que dispensou a realização de perícia pelo CBMDF - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um veículo VW SpaceFox preto pegou fogo na manhã desta terça-feira (1º/9), na altura do Posto Flamingo, na altura do Colorado, em Sobradinho. O carro ficou em chamas ao longo da via por volta das 6h35. O proprietário conseguiu deixar o carro antes que as equipes de emergência iniciassem o atendimento e não ficou ferido.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou três viaturas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo em chamas e iniciaram o combate ao incêndio com o uso de mangueiras.

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Durante o trabalho de extinção do fogo, a via precisou ser interditada para garantir a segurança dos bombeiros e permitir o combate às chamas. Após o controle do incêndio, uma das faixas foi liberada para a circulação dos demais usuários.

O veículo ficou sob responsabilidade do proprietário, que dispensou a realização de perícia pelo CBMDF. Não houve informações sobre as causas do incêndio.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/09/2026 09:04
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