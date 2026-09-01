Homem com histórico por duplo homicídio é detido em Ceilândia

Um homem com histórico criminal por duplo homicídio e porte ilegal de arma de fogo foi preso, nesta segunda-feira (31/8), durante um ponto de bloqueio na Avenida Elmo Serejo, em Ceilândia. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito também era monitorado por tornozeleira eletrônica.
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A prisão ocorreu por volta das 23h50, quando policiais do Grupo Tático Operacional (Gtop) deram ordem de parada ao motorista do veículo Renault Megane preto. O condutor desobedeceu à determinação e tentou fugir, mas foi interceptado pelas equipes poucos metros à frente.
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Antes de o veículo ser parado, o suspeito teria arremessado pela janela embalagens com uma substância semelhante a cocaína. Na busca realizada no carro, os policiais encontraram dinheiro em espécie e diversas embalagens plásticas vazias.
Os militares consultaram os sistemas de segurança pública e constataram que o abordado possuía registros pelos crimes de duplo homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A verificação também apontou que ele estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.
O homem foi detido e levado, junto com o veículo e todo o material apreendido, para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.