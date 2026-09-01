DF deve ter máxima de até 34°C e umidade pode chegar a 15% nesta terça

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal deve registrar, nesta terça-feira (1º/9), temperaturas máximas entre 33°C e 34°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para índices entre 15% e 20%. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também aponta a possibilidade de chuva isolada e aumento da nebulosidade ao longo do dia. O órgão divulgou o aviso laranja para perigo potencial a baixa umidade.

Segundo o meteorologista do Inmet, Rafael Le Masson, apesar do aumento de nuvens, elas não necessariamente estarão carregadas o suficiente para provocar chuva. “Hoje, a gente está vendo uma novidade em relação às nuvens, porém, não são necessariamente nuvens carregadas de chuva”, disse.

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O especialista ainda ressaltou que para os próximos dias há previsão de uma ligeira redução das temperaturas máximas com o avanço da nebulosidade e algum alívio na umidade do ar. “A gente espera uma ligeira redução das temperaturas máximas e um alívio relativo na questão da umidade relativa do ar”, explicou.

Na última segunda-feira (31/8), a temperatura mais alta registrada no DF chegou a 35,2°C, em uma estação localizada na região de Ponte Alta. No Plano Piloto, a máxima foi de 33,5°C. Para esta terça, apesar do calor intenso, o avanço da nebulosidade pode impedir que a temperatura supere os registros do dia anterior. A expectativa também é de possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas, enquanto o Inmet mantém a atenção para as condições de baixa umidade.