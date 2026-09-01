Mulher é seguida na saída do metrô e atacada na estação Galeria

A jovem Brenda Cristina, de 22 anos, voltava do trabalho quando foi atacada por um homem em situação de rua, na saída da estação de metrô Galeria. A jovem contou que percebeuque alguém a seguia enquanto subia as escadas e depois continuou sendo acompanhada até o carro da namorada, que a esperava em uma parada de ônibus. Segundo ela, o suspeito chegou a socar o vidro do veículo e abriu uma das portas para tentar puxá-la para fora. O indivíduo foi preso pela Polícia Militar (PMDF) e, durante a abordagem, estava com diversos preservativos.

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O episódio ocorreu no último domingo (30/8), em uma área pouco iluminada e onde havia roupas, papéis e outros objetos espalhados. "Eu estava sozinha na escada, estava tudo desligado. Como eu sou lutadora de jiu-jitsu, consegui ter uma visão mais ampliada das coisas e comecei a subir cada vez mais rápido”, contou a maquiadora. “Ele não falava nada, só me encoxando e bem perto de mim. Dava para sentir a respiração dele no meu pescoço”, acrescentou a jovem.

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Ao chegar ao carro, Brenda contou que decidiu entrar rapidamente para evitar que o homem se aproximasse da namorada. O suspeito, porém, correu atrás do veículo e passou a bater no vidro. “Quando o vidro fechou, ele começou a esmurrar o vidro com muita força. Ele deu três murros no vidro. Ele abriu a porta com muita força e tentou me puxar com a mão esquerda, mas consegui me soltar e partimos”, disse.

Prisão

Após a fuga, Brenda acionou a polícia e uma equipe do 6º Batalhão foi mobilizada e localizou o suspeito nas proximidades da estação. Segundo a PMDF, o homem apresentava alteração comportamental e fala desconexa, com sinais compatíveis com possível embriaguez ou influência de substância psicoativa. Durante a revista, foram encontrados diversos preservativos. A ocorrência foi encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Civil (PCDF).

Brenda também passou por exame de corpo de delito após ficar com o braço machucado e apresentar edema. Na delegacia, segundo ela, o suspeito negou que tivesse cometido qualquer agressão.

Medidas

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que acompanha as ocorrências na região central de Brasília e mantém atuação integrada entre as forças de segurança e outros órgãos do governo. "A região central integra o planejamento operacional das forças de segurança, com policiamento ostensivo e preventivo, ações de inteligência e pronta resposta. As estratégias são avaliadas e ajustadas conforme os indicadores criminais, registros de ocorrências e características de cada local", informou.

A pasta ressaltou que a situação de rua, por si só, não caracteriza questão de segurança pública nem permite associar pessoas nessa condição à prática de crimes. "Havendo ilícito, ameaça ou risco à integridade das pessoas, as forças de segurança atuam conforme suas atribuições. Demandas relacionadas à vulnerabilidade social e à saúde são tratadas de forma integrada com os órgãos responsáveis por essas políticas", concluiu.