InícioCidades DF
INCÊNDIO

Incêndio atinge carro no Park Way e motorista solicita perícia do CBMDF

O carro foi tomado por chamas altas e intensas em entrada de quadra do Park Way. Nenhuma pessoa ficou ferida

CBMDF combate incêndio em carro no Park Way - (crédito: Divulgação: CBMDF)
CBMDF combate incêndio em carro no Park Way - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*—Um carro pegou fogo na entrada da Quadra 18 do Park Way, na manhã desta sexta-feira (17/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h23 para combater as chamas. O atendimento demandou três viaturas e não houve vítimas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo os bombeiros, ao chegar no local da ocorrência, a equipe encontrou um veículo utilitário esportivo dominado por chamas altas e intensas. Para conter o incêndio, foram montadas linhas de mangueiras pressurizadas que conseguiram extinguir as chamas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após o combate do incêndio, o motorista solicitou a perícia do CBMDF acerca do que ocasionou o fogo no veículo. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.  

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/07/2026 14:48
SIGA
x