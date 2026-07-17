Incêndio atinge carro no Park Way e motorista solicita perícia do CBMDF

Beatriz Ocké*—Um carro pegou fogo na entrada da Quadra 18 do Park Way, na manhã desta sexta-feira (17/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h23 para combater as chamas. O atendimento demandou três viaturas e não houve vítimas.
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Segundo os bombeiros, ao chegar no local da ocorrência, a equipe encontrou um veículo utilitário esportivo dominado por chamas altas e intensas. Para conter o incêndio, foram montadas linhas de mangueiras pressurizadas que conseguiram extinguir as chamas.
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Após o combate do incêndio, o motorista solicitou a perícia do CBMDF acerca do que ocasionou o fogo no veículo. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.
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