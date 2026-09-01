BRB completa 60 anos, e se destaca como empresa ícone do DF

Nelson de Souza: "O BRB é uma empresa ícone do Distrito Federal. Temos de levantar essa bandeira" - (crédito: Divulgação/BRB)

O Banco de Brasília (BRB) completa 60 anos de história nesta terça-feira (1º/9). A data marca a trajetória da instituição financeira, criada para fomentar o desenvolvimento socioeconômico da capital federal, em um momento no qual o banco busca consolidar sua nova gestão após a grave crise financeira decorrente de operações bilionárias com o Banco Master.

Com foco no fortalecimento institucional e na ampliação da governança, a empresa reúne hoje mais de 9 milhões de clientes e mantém operações no Distrito Federal e em outros oito estados. Para celebrar o marco de seis décadas, a instituição realizou uma transmissão ao vivo voltada aos empregados. A programação interna contou ainda com palestra sobre trabalho em equipe e distribuição de itens comemorativos aos trabalhadores do conglomerado.

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Instituição reúne mais de 9 milhões de clientes (foto: Divulgação/BRB)

O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, destacou o legado construído desde os primeiros anos de Brasília e ressaltou a superação de diferentes cenários econômicos ao longo do período. "Esse é um legado construído por diferentes gerações, por pessoas que vieram antes de nós, pelas que permanecem aqui e por todos nós que hoje temos a responsabilidade de escrever os próximos capítulos do banco", ressaltou. "O BRB é uma empresa ícone do Distrito Federal. E esse é um momento de união para defender essa instituição financeira, que continua trazendo desenvolvimento para o Distrito Federal".

Criado formalmente pela Lei Federal nº 4.545, em dezembro de 1964, o banco iniciou as atividades operacionais em 1966 e adotou o dia 1º de setembro como marco oficial de celebração. Sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), que detém 71,92% das ações, a instituição passou a atuar como banco múltiplo na década de 1990 e hoje abrange subsidiárias nas áreas de crédito, cartões, corretagem de seguros, distribuição de títulos e serviços.