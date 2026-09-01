Avó de um dos jovens que perdeu a vida na BR-070 morre 5 horas depois

A avó paterna de Luan Vitor Ramos Marinho, 19 anos, morreu cinco horas após a morte do neto. Segundo familiares, a idosa estava enfrentando um câncer, que já se encontrava em fase terminal. O jovem foi uma das vítimas do acidente na BR-070, e estava viajando no banco de trás Corsa Azul, que seguia no sentido Águas Lindas de Goiás. O quadro da avó estava agravado nos últimos dias, o que resultou na morte pouco tempo depois da morte do neto.

Luan Vitor estava no veículo junto ao casal Wagner de Souza Santos, de 21 anos e Ana Beatriz Ferreira Lima, 17. Wagner teria perdido o controle do carro na altura do Km 19 da BR-070, nas proximidades da região conhecida como descida da Barragem. Na noite do último domingo (30/8), o veículo saiu da pista, caiu em uma ribanceira e capotou. O grupo estava retornando para casa após uma partida de futebol.

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De acordo com Michele Neiva, prima de Wagner, a morte dos três jovens abalou profundamente os familiares e a comunidade. "O Luan era um amigo muito próximo do Wagner, todos pareciam estar alcançando seus objetivos", lamentou Michele.

Ainda segundo Neiva, Wagner sonhava em ser jogador de futebol e estava conquistando o primeiro apartamento, enquanto Ana Beatriz e Luan Vitor eram estudantes do ensino médio no colégio Centro de Ensino em Período Integral Rocha Leal, em Águas Lindas do Goiás. Em nota, a escola desejou forças aos familiares e amigos, manifestando profundo pesar pelo falecimento dos jovens.

