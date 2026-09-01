"Vou ajudar ela no que eu puder", diz Arruda sobre Michelle Bolsonaro

O candidato ao governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) afirmou, nesta terça-feira (1º/9), antes da sua participação no debate promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, que é amigo da senadora e candidata à reeleição Michelle Bolsonaro, mesmo diante do apoio dela à candidatura de Celina Leão (PP) ao Palácio do Buriti.

"Somos amigos, gosto muito dela. Inclusive, no que eu puder ajudá-la, eu vou ajudar, independente dela ter outra candidata ao governo", afirmou. Michelle Bolsonaro e José Roberto Arruda dividiram o mesmo palanque em agosto de 2026, durante o lançamento da campanha do deputado federal Alberto Fraga (PL). Na ocasião, a ex-primeira-dama e candidata ao Senado elogiou a trajetória de Arruda, mas frisou que ele não é o seu candidato ao governo local.

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O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.