Dínamo reprova Plata em exames, e atacante volta ao Flamengo

Gonzalo Plata vai retornar ao Flamengo depois de não ser aprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou. O clube rubro-negro recebeu a informação da equipe russa na tarde desta terça-feira (1º) e confirmou que a negociação não será concluída.
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O atacante já havia recebido autorização do Flamengo para viajar à Rússia, realizar os exames e assinar contrato. Entretanto, segundo comunicado divulgado pelo clube carioca, o Dínamo informou que Plata "não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa".
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Dessa forma, o equatoriano voltará ao Rio de Janeiro ainda nesta semana e será novamente integrado ao Flamengo.
Negociação estava encaminhada
Plata havia deixado o Brasil depois de o Flamengo avançar nas tratativas para negociá-lo com o Dínamo de Moscou. O jogador, inclusive, viajou à Rússia para cumprir justamente as últimas etapas antes da assinatura.
Contudo, a avaliação médica impediu a conclusão da transferência. O Flamengo não informou, no comunicado, qual questão específica levou o Dínamo a reprovar o atacante. Assim, não há, até o momento, detalhes sobre eventual problema físico.
O clube se limitou a comunicar que recebeu a posição dos russos e confirmou o retorno do equatoriano.
Plata retorna após disputar Copa do Mundo
Gonzalo Plata vinha atuando regularmente pelo Flamengo antes da negociação. Além disso, recentemente defendeu a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026.
Agora, o atacante retorna ao clube em um cenário diferente do planejado inicialmente. Depois de receber liberação para concluir a transferência, Plata volta a fazer parte do elenco rubro-negro assim que desembarcar no Rio.
O Flamengo ainda não informou quando exatamente o jogador retomará os treinamentos nem se passará por uma nova avaliação médica no Ninho do Urubu.
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