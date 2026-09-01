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Dínamo reprova Plata em exames, e atacante volta ao Flamengo

Equatoriano havia sido liberado para assinar com clube russo, mas negociação não será concluída após avaliação médica

Gonzalo Plata foi reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou e retornará ao Flamengo - (crédito: Feed Gávea News)
Gonzalo Plata foi reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou e retornará ao Flamengo - (crédito: Feed Gávea News)

Gonzalo Plata vai retornar ao Flamengo depois de não ser aprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou. O clube rubro-negro recebeu a informação da equipe russa na tarde desta terça-feira (1º) e confirmou que a negociação não será concluída.

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O atacante já havia recebido autorização do Flamengo para viajar à Rússia, realizar os exames e assinar contrato. Entretanto, segundo comunicado divulgado pelo clube carioca, o Dínamo informou que Plata "não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa".

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Dessa forma, o equatoriano voltará ao Rio de Janeiro ainda nesta semana e será novamente integrado ao Flamengo.

Negociação estava encaminhada

Plata havia deixado o Brasil depois de o Flamengo avançar nas tratativas para negociá-lo com o Dínamo de Moscou. O jogador, inclusive, viajou à Rússia para cumprir justamente as últimas etapas antes da assinatura.

Contudo, a avaliação médica impediu a conclusão da transferência. O Flamengo não informou, no comunicado, qual questão específica levou o Dínamo a reprovar o atacante. Assim, não há, até o momento, detalhes sobre eventual problema físico.

O clube se limitou a comunicar que recebeu a posição dos russos e confirmou o retorno do equatoriano.

Plata retorna após disputar Copa do Mundo

Gonzalo Plata vinha atuando regularmente pelo Flamengo antes da negociação. Além disso, recentemente defendeu a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026.

Agora, o atacante retorna ao clube em um cenário diferente do planejado inicialmente. Depois de receber liberação para concluir a transferência, Plata volta a fazer parte do elenco rubro-negro assim que desembarcar no Rio.

O Flamengo ainda não informou quando exatamente o jogador retomará os treinamentos nem se passará por uma nova avaliação médica no Ninho do Urubu.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2026 19:20 / atualizado em 01/09/2026 20:34
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