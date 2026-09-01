Vice de Kiko Caputo diz que eleitor mudou e quer conhecer candidatos

Rafael Sampaio: "Vemos uma maturidade maior, pois as pessoas querem conhecer os candidatos" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

DARCIANNE DIOGO E LUIZA ALTOÉ

A pouco mais de 30 dias das eleições 2026, o clima é de maior interesse dos cidadãos pela política, avalia Rafael Sampaio, candidato a vice-governador na chapa de Kiko Caputo (Novo). Nesta terça-feira (1°/9), o Correio Braziliense e a TV Brasília promovem o debate com os concorrentes do Palácio do Buriti. O evento está sendo transmitido ao vivo no YouTube do Correio e na TV Brasília.



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Na visão de Rafael Sampaio, no começo do período eleitoral havia um desinteresse nítido da população sobre a política. No entanto, afirma ele, houve uma mudança avassaladora na atenção das pessoas. "Vemos uma maturidade maior, pois as pessoas querem conhecer os candidatos. O Kiko, por exemplo, tinha um nível de desconhecimento alto. Hoje, muitos o conhecem e pedem para conversar e conhecê-lo mais."

Sobre o debate, Sampaio acredita que esse é um espaço para trazer luz às questões no DF, como a crise no Banco de Brasília (BRB). "Há impasses no próprio governo a serem questionados."

Você pode acompanhar o evento, organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília, ao vivo pelas redes sociais e pelo canal no YouTube do Correio, além de ver, em tempo real, a cobertura do debate no site. A edição desta quarta-feira (2/9) trará a cobertura completa das discussões.