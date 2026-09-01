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ELEIÇÕES 2026

Leandro Grass promete ampliar escolas integrais e valorizar professores no DF

Petista critica desempenho da rede pública do DF e afirma que pretende transformar ensino integral em uma das prioridades de seu governo

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre educação pública pouco antes do início do Debate do Correio - (crédito: Minervino Júior/CB/D.A Press)
O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre educação pública pouco antes do início do Debate do Correio - (crédito: Minervino Júior/CB/D.A Press)
Momentos antes de participar do debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que pretende reconstruir a educação pública do DF a partir da valorização dos profissionais da área e da ampliação do ensino integral. Segundo ele, a rede pública enfrenta “o pior momento da história” e precisa voltar a ocupar posição de destaque entre as unidades da Federação.
Grass criticou o desempenho do Distrito Federal em avaliações educacionais e afirmou que pretende fazer da rede pública local “a melhor educação do Brasil”. Entre as propostas, citou a ampliação das escolas de tempo integral, com atividades voltadas à cultura, ao esporte, à ciência, à tecnologia e à formação profissional.
A ideia, segundo o candidato, é integrar os projetos ao currículo das escolas e permitir que estudantes do ensino médio tenham diferentes experiências e recebam certificações que possam facilitar a entrada no mercado de trabalho.
Grass também afirmou que pretende ampliar o programa Pé-de-Meia no DF e combater a evasão escolar. De acordo com ele, a política deve alcançar principalmente jovens em situação de vulnerabilidade que deixam os estudos para trabalhar.
Na área de formação dos professores, o candidato prometeu criar um programa de formação continuada. Ele defendeu mudanças nas metodologias de ensino e afirmou que pretende estimular a inovação entre os profissionais da educação.
“Eu quero ter o professor mais criativo do Brasil, eu quero um professor mais ousado no Brasil”, declarou. Para Grass, além da valorização financeira, os professores precisam ser reconhecidos e estimulados profissionalmente. 

Debate

O debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 01/09/2026 21:44
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