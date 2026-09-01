Leandro Grass promete ampliar escolas integrais e valorizar professores no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre educação pública pouco antes do início do Debate do Correio - (crédito: Minervino Júior/CB/D.A Press)

Momentos antes de participar do debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que pretende reconstruir a educação pública do DF a partir da valorização dos profissionais da área e da ampliação do ensino integral. Segundo ele, a rede pública enfrenta “o pior momento da história” e precisa voltar a ocupar posição de destaque entre as unidades da Federação.

Grass criticou o desempenho do Distrito Federal em avaliações educacionais e afirmou que pretende fazer da rede pública local “a melhor educação do Brasil”. Entre as propostas, citou a ampliação das escolas de tempo integral, com atividades voltadas à cultura, ao esporte, à ciência, à tecnologia e à formação profissional.

A ideia, segundo o candidato, é integrar os projetos ao currículo das escolas e permitir que estudantes do ensino médio tenham diferentes experiências e recebam certificações que possam facilitar a entrada no mercado de trabalho.

Grass também afirmou que pretende ampliar o programa Pé-de-Meia no DF e combater a evasão escolar. De acordo com ele, a política deve alcançar principalmente jovens em situação de vulnerabilidade que deixam os estudos para trabalhar.

Na área de formação dos professores, o candidato prometeu criar um programa de formação continuada. Ele defendeu mudanças nas metodologias de ensino e afirmou que pretende estimular a inovação entre os profissionais da educação.

“Eu quero ter o professor mais criativo do Brasil, eu quero um professor mais ousado no Brasil”, declarou. Para Grass, além da valorização financeira, os professores precisam ser reconhecidos e estimulados profissionalmente.

Debate

O debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio . Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

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