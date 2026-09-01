"Propostas mirabolantes não enfrentam crise", dispara Celina Leão

No primeiro bloco do Debate com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), jornalistas do Correio Braziliense puderam fazer perguntas aos candidatos e escolher outro para comentar a resposta. Ao ser perguntada pela jornalista Ana Maria Campos sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e sobre o Banco de Brasília (BRB), a governadora e candidata Celina Leão (PP) criticou as soluções propostas pelos adversários que, segundo ela, oferecem "soluções mirabolantes" para enfrentar os problemas que assolam o Distrito Federal no momento. O Debate acontece na noite desta terça-feira (1º/9) e é transmitido ao vivo pelo Youtube e pela TV Brasília.

"Tem quatro meses que sou governadora. Eu herdei o problema. Assumi o governo com duas crises. Uma delas é a financeira, mas vamos chegar a dezembro com superavit de R$ 3 bilhões. Solucionei com choque de gestão, redução de contratos. Além disso, fiz três decretos reduzindo despesas, vamos mudar para o Centro Administrativo (antigo Centrad) para reduzir aluguel, cortando custeio", afirmou.

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Sobre a situação do BRB, Celina argumentou que foi a responsável pelo acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que articulou o empréstimo ao banco. "Eu enfrento os problemas, não corri do problema que recebi. As propostas que chegam são absurdas. Temos dialogado, quem vai pagar essa conta é o BRB, que vai conseguir sim o empréstimo, mesmo com todos contra. Ele (o BRB) tem um lucro de R$ 1,8 bilhões e ele vai se pagar. Propostas mirabolantes não têm condição de enfrentar essa crise", disparou.

Comentário

Pelas regras do Debate, no primeiro bloco, após a resposta do candidato, o jornalista escolheria outro para comentar a resposta. O candidato escolhido pela jornalista Ana Maria Campos para comentar a resposta de Celina foi Ricardo Cappelli (PSB), que afirmou que quem vai pagar pelo prejuízo do BRB é a população. "O governo deles comandou a roubalheira do BRB e agora querem tomar um empréstimo para você pagar e cobrir o rombo. No meu governo, eu não vou deixar isso acontecer. Vamos salvar o banco dando choque de estão e cortando os absurdos, agora você não vai pagar esse rombo", avisou.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal será transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.