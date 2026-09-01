Arruda propõe fechar agências e usar Fundo do Centro-Oeste para salvar BRB

José Roberto Arruda (PSD) afirmou, durante o debate desta terça-feira (1º/9), que as provas usadas em seus processos de corrupção foram anuladas e destacou medidas para salvar o Banco de Brasília (BRB).

Perguntado sobre sua segunda chance para comandar o Governo do Distrito Federal (GDF), o candidato afirmou que possui experiência para isso. “Sobre os meus processos, as provas foram consideradas nulas. Eu acho que tenho experiência para enfrentar o grave problema que o GDF tem hoje”, disse.

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Arruda ressaltou que os valores desviados do BRB poderiam ser investidos em serviços públicos para a cidade. “O BRB foi assaltado. Tiraram 16 bilhões de reais do BRB para o Banco Master. O que são 16 bilhões? É o preço de construir 35 hospitais, dava construir um hospital grande em cada cidade do DF. Tudo isso foi pro ralo”, afirmou.

Entre as medidas destacadas para recuperar o BRB, Arruda destacou fechar agências, cancelar patrocínios e demissões voluntárias. “Para salvar o BRB tem que fechar as 19 agências do BRB fora de Brasília. Acabar com esses patrocínios esdrúxulos de Fórmula 1, time de futebol. E diminuir os números de servidores com um plano de demissão voluntária”, ressaltou.

Além disso, o candidato propôs o uso do Fundo do Centro-Oeste. “Isso só se faz com diálogo com o governo federal, seja qual ele que for eleito. Fundo Centro-Oeste são 15 bilhões de reais se trazidos para serem aplicados no BRB vai dar um volume de caixa e liquidez que o banco precisa para sobreviver. O banco é muito importante pra Brasília”, destacou.

Com a oportunidade de comentar a fala do candidato Arruda, Leandro Grass (PT) afirmou que a atual situação do DF é “lamentável” e disse que, caso eleito, combaterá irregularidades de forma rígida. “A minha história permite que eu faça esse acordo com vocês, que eu firme esse compromisso. Sou professor de formação, fui deputado distrital, gestor público federal e sou ficha limpa. Não tem nada na minhas costas e estou aqui com credibilidade pra fazer essa afirmação”, ressaltou.

Debate

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio . Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.



