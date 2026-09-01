Dora Gomes (PV) defende debates e aposta no corpo a corpo

Candidata à vice na chapa de Leandro Grass (PT) destaca surpresa positiva nas ruas e foca na apresentação de propostas para consolidar o desejo de renovação no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A candidata à vice-governadora Dora Gomes (PV), integrante da chapa encabeçada por Leandro Grass (PT), destacou a importância dos debates para a consciência eleitoral e a apresentação de propostas ao chegar para o encontro promovido pelo Correio em parceria com a TV Brasília.

Dora destacou que o debate é um espaço fundamental para que o eleitorado consiga avaliar criticamente as propostas e conhecer melhor os nomes que disputam o governo do Distrito Federal. "Eu gostaria muito de ver a população toda assistindo esse tipo de debate, porque é o momento que você tem realmente para saber as propostas de todos os candidatos, conhecer visualmente os candidatos, ter essa discussão de forma educada e poder ouvir o que eles pretendem, as críticas e as propostas que eles têm", disse a candidata.

Faltando pouco mais de 30 dias para o primeiro turno, ela afirmou que a receptividade das ruas tem sido uma grata surpresa, ressaltando que a população demonstra um desejo claro por renovação política no DF. “Nós estamos tendo uma grata surpresa, estamos sendo muito bem aceitos. Eu, particularmente, tenho visto com bons olhos e há realmente uma esperança, tanto em mim quanto no Leandro Grass, de que a gente tá percebendo que a população está desejosa de uma renovação, e essa renovação está bem nítida na chapa Leandro Grass e Dora Gomes", afirmou.

Para a reta final do pleito, a chapa apostará no contato direto com o eleitor. Dora explicou que a estratégia priorizará o diálogo nas ruas para reforçar a transparência e demonstrar que ambos possuem ficha limpa, destacando também de que forma sua trajetória e experiência podem agregar à gestão como vice-governadora.