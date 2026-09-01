"Temos problemas gravíssimos que precisam ser enfrentados", diz Rolemberg

Rollemberg criticou o fato de o DF estar na 27ª posição do Ideb - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador do Distrito Federal (DF) Rodrigo Rollemberg (PSB), afirmou ao Correio que espera que o debate desta terça-feira (1º/9) seja propositivo, ou seja, com os candidatos apresentando e defendendo suas propostas. “Nós temos problemas gravíssimos hoje no Distrito Federal que precisam ser enfrentados”, disse.

“Eu diria que esses são os três principais problemas do DF: a saúde que está um caos e as pessoas simplesmente não conseguem ser atendidas nos hospitais; transporte coletivo, o metrô quebrando toda semana e as pessoas sofrendo e perdendo tempo enorme das suas vidas; e a educação que é o futuro das nossas crianças”, disse.

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Rollemberg criticou o fato de o DF estar na 27ª posição do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para o ensino médio na avaliação mais recente divulgada em 2026. “É uma vergonha que o DF, com o orçamento que tem, esteja entre os piores Idebs do Brasil”, apontou.

Ele disse que espera que esses pontos sejam levantados no debate pelo candidato ao governo do DF Ricardo Cappelli (PSB). “Ele se preparou muito, vem há um ano e meio andando pelo Distrito Federal, conhecendo com profundidade os problemas da capital . E eu entendo que ele, hoje, é a pessoa mais capacitada pra governar o DF. (…) Percebo que a população do Distritoral está atenta e quer total renovação à frente do GDF”, disse.

A transmissão do debate entre os candidatos ao GDF está sendo feita nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio de forma gratuita. Confira, também, a edição desta quarta-feira (2/9), que trará um resumo completo com os principais pontos do evento organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília.