Vice de Arruda aposta no "data rua" e na presença física na reta final da campanha

Candidato a vice-governador destaca a relevância do evento para o jogo democrático por permitir ao eleitor avaliar propostas por meio de respostas e réplicas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato a vice-governador Luiz Pitiman (PSD), na chapa de José Roberto Arruda, destacou a importância do contato direto com o eleitor e o sentimento de esperança colhido nas ruas como os pilares da campanha. Ao chegar para o debate do Correio em parceria com a TV Brasília, faltando pouco mais de 30 dias para o primeiro turno, Pitiman enfatizou a relevância do evento para o jogo democrático por permitir ao eleitor avaliar propostas por meio de respostas e réplicas para chegar a uma opinião clara sobre o desenvolvimento do Distrito Federal.

Além de valorizar a troca de ideias, o candidato reforçou o papel do eleitorado em comparar as diferentes alternativas. "O debate permite ter a resposta e a contra-resposta e eleva o nível para poder chegar a uma opinião do eleitor, onde ele vê o seu candidato ou o candidato oposto para qual lado está indo aquela proposta ou aquele desenvolvimento que precisamos para o Distrito Federal", afirmou.

Apesar da relevância das mídias sociais e do horário eleitoral na televisão e no rádio, a prioridade da chapa é a presença física em locais de grande circulação, como feiras, para ouvir os desejos da população. Pitiman baseia seu otimismo no chamado “data rua”, relatando que nos últimos dez dias percorreu, em cima de um trio elétrico, regiões como Ceilândia, Sol Nascente, Arapoanga, Planaltina, Paranoá, Vicente Pires e Santa Luzia.

Durante essas agendas, o candidato identificou cenários de extrema vulnerabilidade social, relatando ter encontrado em Santa Luzia crianças vivendo sem estrutura básica para necessidades pessoais, quadro que classificou como subumano e pior do que o visto anos atrás no Sol Nascente. Por outro lado, ressaltou que o acolhimento popular fortalece o compromisso com a população do DF.

O candidato explicou que a receptividade observada durante os trajetos pelas regiões administrativas aumenta a responsabilidade de apresentar respostas concretas para a população. "Esse 'data rua' é extraordinário de carinho. A gente sente que há esperança na população. E essa esperança e esse gesto de carinho, esse gesto de entusiasmo, nos anima e aumenta a nossa responsabilidade", destacou.

A estratégia para o período restante da eleição busca transformar o carinho das ruas em apoio nas urnas. O candidato lembrou ter visitado a Feira Central da Ceilândia no último sábado e sustentou que estar onde o povo circula supera o alcance de mídias digitais para compreender e atender às demandas locais.

A transmissão do debate entre os candidatos ao GDF está sendo feita nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio de forma gratuita. Confira, também, a edição desta quarta-feira (2/9), que trará um resumo completo com os principais pontos do evento organizado pelo Correio Braziliense e TV Brasília.