Secretário de Comunicação do GDF espera um debate "de alto nível"

Secretário de Comunicação do GDF, Welington Moraes, acompanha o Debate do Correio na sede do jornal - (crédito: José Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O secretário de Comunicação do Distrito Federal, Weligton Moraes, afirmou esperar que o Debate do Correio seja marcado pela apresentação de propostas e pelo confronto de ideias entre os candidatos. Para ele, os primeiros debates da campanha foram marcados por ataques à governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP).

“Esperamos e torcemos para que seja de alto nível, que não aconteça como ocorreu nos primeiros debates, onde virou, na realidade, um campo de batalha”, disse. Para Moraes, Celina foi transformada em alvo pelos adversários, que, segundo ele, deveriam priorizar a apresentação de propostas.

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O secretário defendeu que o eleitor tenha acesso às ideias e aos projetos dos candidatos para o futuro do Distrito Federal. “O que a população espera é que se apresentem propostas”, afirmou.

Na avaliação de Weligton Moraes, a saúde deve ser um dos principais temas do debate. Ele também citou segurança pública, emprego, informalidade e políticas sociais como assuntos que precisam ser discutidos pelos concorrentes ao Palácio do Buriti.

Ao comentar o andamento da campanha, o secretário afirmou que já é possível perceber um aumento no interesse da população pela disputa eleitoral. “Basta pegar as redes sociais, o acompanhamento da população. A participação tem sido muito grande”, declarou.

O debate entre os candidatos ao Governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio . Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

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