Arruda e Celina trocam farpas na primeira rodada do debate

Em um debate acalorado, os candidatos ao Palácio do Buriti José Roberto Arruda (PSD) e Celina Leão (PP) comentaram sobre a atual situação do Distrito Federal.

Quem teve direito a pergunta inicial foi Arruda, que questionou a atual governadora, segundo ele, o porquê dos ataques direcionados a ele. “Não seria melhor usar essa agressividade para resolver os problemas da saúde, dos moradores de rua, revelar o balanço do BRB? O que a senhora está escondendo?”, questionou.

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Celina Leão afirmou que não faz ataques pessoais ao candidato, mas considerações políticas. “Eu fui lhe visitar na sua casa nos momentos mais difíceis da sua vida, como pessoa. As considerações são políticas, não há ataque”, afirmou.

A candidata ressaltou que, no debate e durante o programa eleitoral, ela traz fato e o que ela fez enquanto esteve à frente do governo. “E o que eu fiz? 15 GDFs na sua porta, 1.500 ordens de serviço foram dadas, eu equilibrei as contas públicas, operamos 20 mil pessoas, estou atendendo 200 mil consultas, vamos inaugurar 5 novas Upas”, ressaltou.

Celina destacou que é a candidata mais atacada durante os debates. “Alguns candidatos aqui já foram condenados por violência de gênero contra a minha pessoa. Essa história de ataque pessoal não vai acontecer comigo porque eu tenho quatro mandatos e eu sei que isso não é correto”, disse.

Arruda questionou Celina que, durante seus anos como vice-governadora de Ibaneis Rocha (MDB), não percebeu os problemas que hoje são enfrentados no DF. “Não é questão de gênero, é questão de competência. A senhora não viu a saúde indo pro vinagre? A senhora não viu o rombo do BRB?”, questionou. Será que a senhora também não sabe que Gustavo Rocha, seu vice, recebeu, através de seu sócio, R$ 6,3 milhões do Vorcaro?”, completou.

A atual governadora ressaltou que os ataques de Arruda direcionados à Gustavo Rocha eram um “descontrole”. “Você deveria buscar sua elegibilidade. Faz 16 anos que Brasília foi vacinada contra o senhor. Um candidato que deve R$ 600 milhões aos cofres públicos. Um candidato que tem sete processos condenações em primeira e segunda instância”, afirmou. Celina destacou que ela e seu vice são ficha-limpa. “Nossa chapa é ficha limpa. Eu não tenho dificuldade de fazer esse debate agora, mas fazer ataques dessa forma pelo amor de deus”, declarou.