Marido de Rogério Valença lamenta morte de ex-vocalista da Calcinha Preta





Rogério Valença, cantor que integrou a formação da banda Calcinha Preta, morreu aos 55 anos na segunda-feira (31). O artista enfrentava uma insuficiência renal e aguardava por um transplante de rim. A morte foi confirmada pela família.

Companheiro do músico há cerca de 20 anos, o administrador Edson Monteiro usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao marido. Em uma publicação marcada pela emoção, ele falou sobre a dor provocada pela perda e relembrou os momentos vividos ao lado do cantor.

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"Meu coração está em pedaços. Você partiu para os braços do Pai. Um dia, ainda nos encontraremos. Ficam as lembranças dos melhores dias da minha vida. Até logo", escreveu Edson.

O velório de Rogério acontece na Rua Laranjeiras, no Centro de Aracaju, em Sergipe, onde o artista morava. Depois das homenagens na capital sergipana, o corpo será levado para Garanhuns, em Pernambuco, cidade onde o cantor nasceu e onde será realizado o sepultamento.

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Durante o período em que enfrentou problemas de saúde, Rogério contou com a presença de pessoas próximas. A maquiadora Camila de Paula, sobrinha do cantor, destacou o suporte recebido pelo tio até os últimos momentos e ressaltou a importância dos amigos e familiares durante a fase mais delicada.

"Ele aguentou até o final, com muito apoio da família e dos amigos e todos ao seu redor", afirmou Camila. Ela também fez questão de destacar a ligação do músico com o grupo Raio da Silibrina, do qual ele fazia parte atualmente: "De todas as bandas que meu tio passou, o Raio da Silibrina sempre foi o seu lar".

Natural de Garanhuns, Rogério construiu uma trajetória no forró e passou por diferentes grupos ao longo da carreira. Além da Calcinha Preta, ele também integrou o Caviar com Rapadura. Nos últimos anos, estava à frente dos vocais da banda Raio da Silibrina, grupo que também lamentou publicamente a morte do artista.

A passagem pela Calcinha Preta aconteceu entre 1998 e 2000, período em que Rogério participou dos discos "Volume 5" e "Volume 6". A banda de forró foi uma das etapas de maior destaque na carreira do cantor, que posteriormente seguiu atuando no cenário musical.

Nas redes sociais, o Raio da Silibrina publicou uma mensagem de despedida e destacou a importância de Rogério para a história do grupo. "Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda", declarou a banda.