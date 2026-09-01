Celina Leão alega ter sofrido preconceito de gênero por Arruda

"Há um preconceito contra as mulheres. Eu tenho feito muita coisa, mas todas as minhas boas ações, o candidato Arruda fala que foram ideias dele", disse Celina durante uma pergunta ao opositor - (crédito: Minervino Junior/ CB)

A governadora e candidata do PP ao Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão, disse que todas as boas ações que ela tem realizado, o adversário José Roberto Arruda (PSD) diz que foram ideias dele. As alegações foram feitas durante o debate do Correio com os postulantes ao Palácio do Buriti, nesta terça-feira (1º/9), na TV Brasília, com transmissão também pelo Youtube do jornal.

“Há um preconceito contra as mulheres. Eu tenho feito muita coisa, mas todas as minhas boas ações, o candidato Arruda fala que foram ideias dele”, disse Celina durante uma pergunta ao opositor. A candidata perguntou ao adversário o que ele pretende fazer diferente do que fez quando era governador. “Não é uma questão de gênero, você governou junto com Ibaneis, é questão de competência, experiência e saber fazer. Vocês largaram mão e a saúde está no pior momento de sua história”, retrucou Arruda.

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Arruda disse que, quando era governador, a saúde era melhor. “Em qualquer unidade de saúde tinha pediatra, clínico geral e ginecologista. Em apenas três anos, construí o Hospital de Santa Maria, com 400 leitos. Passaram-se 16 anos e vocês não construíram mais nenhum. Vou construir os hospitais do Recanto das Emas, de São Sebastião, do Sol Nascente, vou trazer o Hospital de Câncer de Barretos e fazer o Hospital de Cirurgias Eletivas”, respondeu o candidato.

“É preciso botar ordem na saúde e contratar médicos. Já que a senhora copia todas as ideias que eu dou, por que não nomeia profissionais da saúde?”, provocou o candidato.

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Ele também criticou a condução do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) no governo de Celina. “O instituto não é um mal em si, ele pode ser um organismo. O problema é que no seu governo e do Ibaneis, ele foi politizado, não teve controle sobre os gastos, as compras viraram uma bagunça, os profissionais de carreira foram jogados para um canto, entrou gente comissionada, com outros propósitos que não era cuidar da saúde. É preciso botar ordem na saúde, contratar médicos”, afirmou Arruda.

Na tréplica, Celina listou as ações que realizou em favor da saúde no DF. “Eu contratei 20 mil cirurgias e 200 mil consultas para zerar fila que eles deixaram, tirei dinheiro do aniversário de Brasília para contratar 114 médicos para a atenção básica, depois contratei mais 500 médicos. A gente não muda a saúde do dia para a noite, mas é prioridade”, disse a candidata. “Estamos construindo sete novas UPAs, cinco delas eu entrego ainda neste ano. Só de reforma nos hospitais, estamos investindo R$ 100 milhões. Toda semana, tem algo sendo entregue. Eu não estou prometendo o que não posso fazer. O Hospital do Recanto das Emas está na segunda laje”, completou.