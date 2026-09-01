Vice de Celina defende governadora e diz que ela tem "melhor condição" de comandar o DF

Gustavo Rocha, candidato a vice-governador na chapa de Celina Leão (PP), defendeu a candidatura da atual governadora e afirmou que ela é a candidata com melhores condições de resolver os problemas do Distrito Federal. A declaração foi dada durante o Debate do Correio, realizado nesta terça-feira (1º/9).

“O debate do Correio é tradicional aqui no Distrito Federal e uma ferramenta importantíssima para que a população possa conhecer as propostas dos candidatos e escolher aquele que melhor representa os anseios da sociedade”, afirmou.

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Segundo Rocha, Celina tem experiência e condições de dar continuidade ao trabalho à frente do Governo do DF. “Estamos aqui junto com a governadora Celina, que, na nossa visão, é quem tem a melhor condição de continuar resolvendo os problemas do Distrito Federal”, disse.

Ao avaliar os primeiros blocos do debate, Gustavo Rocha afirmou que Celina Leão voltou a ser alvo dos demais candidatos, como ocorreu em encontros anteriores. “Fica claro que a governadora Celina é o alvo de todos os ataques. Parece que todos se juntam para atacá-la, mas ela tem trabalho prestado, tem competência e está conseguindo responder muito bem a todos os questionamentos”, declarou.

Na reta final da campanha, o candidato a vice-governador defendeu que os eleitores avaliem a trajetória e os serviços prestados pelos concorrentes antes de decidir o voto.

“Vale as pessoas conhecerem efetivamente aqueles que estão concorrendo, aqueles que são ficha limpa, que têm um serviço prestado para o Distrito Federal e que têm realmente condições de continuar avançando e melhorando a vida da população”, afirmou.