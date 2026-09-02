Homem tenta matar companheira e enteada de 6 anos com golpe de enxada no DF

Homem tenta matar companheira e enteada com golpe de enxada. Crime ocorreu em Samambaia. O autor está preso - (crédito: Editoria de arte)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após atacar a companheira e a enteada de apenas 6 anos com uma enxada. O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) como tentativa de homicídio, Lei Maria da Penha, Lei Henry Borel, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato. Em caso de violência doméstica, veja onde e como pedir ajuda no DF. O Correio não vai divulgar o nome do agressor de mulher para preservar as vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor ofendeu verbalmente a sua companheira durante uma discussão motivada pelo soltura de uma cachorra. Durante a briga, o suspeito armou-se inicialmente com um pedaço de madeira e, em seguida, pegou uma enxada acertando o braço da companheira e, logo depois, atingiu a cabeça da criança de 6 anos, causando um sangramento intenso.

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Vizinhos prestaram os primeiros socorros à menor, utilizando uma fralda para conter o sangue até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde a criança levou seis pontos.

Prisão e Resistência

Após as agressões, o suspeito fugiu do local a pé, mas foi localizado por policiais militares nas proximidades da residência de sua mãe, também em Samambaia. Segundo a ocorrência, no momento da abordagem, o agressor de mulher estava “muito alterado” sendo necessário o uso de força moderada para a contenção.

Dentro da viatura e na delegacia, o criminoso proferiu xingamentos e ofensas de cunho machista e de baixo calão contra os policiais — incluindo a condutora da viatura —, além de ameaçar de morte um dos sargentos da equipe. Devido à suspeita de uso de álcool ou substâncias entorpecentes, o autuado não teve sua oitiva formal realizada no momento do registro da ocorrência.

Medidas protetivas

A autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A mulher pediu medida protetiva para si e para a filha. Ela recusou o acolhimento em Casa Abrigo oferecido pelas autoridades, mas manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor.

A enxada utilizada no crime foi apreendida e as vítimas foram encaminhadas ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização de exames de corpo de delito.

Onde pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica



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