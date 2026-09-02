Celina afirma ter feito 200 km de ciclovias em quatro meses no DF

Durante sabatina promovida pela Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), a governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que o governo construiu 200 quilômetros de ciclovias nos quatro meses desde que assumiu o comando do Executivo local. A declaração ocorreu na manhã desta quarta-feira (2/9), na sede da instituição.

Segundo Celina, os 200 km representam um avanço em relação ao que havia sido feito anteriormente. “O governo inteiro, antes da minha entrada como governadora, havia feito 500 km de ciclovia. Desde que assumi, em quatro meses, eu fiz 200 km de ciclovia. Ou seja, quatro meses é um tempo recorde”, afirmou.

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A governadora também defendeu que as obras de ciclovias sejam entregues com estrutura completa, incluindo calçamento, iluminação pública e paisagismo. “Eu quero entregar obras 100% completas, onde você tem um calçamento de qualidade, uma iluminação pública de qualidade e a água chegando funcionando”, disse.

Para Celina, os investimentos em ciclovias vão além da mobilidade. “A ciclovia é muito mais do que mobilidade; é qualidade de vida, integração, saúde, paisagismo e urbanismo”, afirmou.