Dois homens são baleados em Santa Maria e uma das vítimas morre no local

Um homem foi morto depois de ser atingido por balas de arma de fogo em Santa Maria. Nas proximididades, as equipes policiais ainda encontraram um outro homem que também foi baleado, mas sobreviveu e foi encaminhado para um atendimento de urgência no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

Na noite da última terça-feira (1º/9), dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo na QR 208/209. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, os agentes foram acionados por volta das 20h06 para atender à ocorrência. No local do crime, uma das vítimas foi encontrada já sem vida, de modo que óbito foi constado lo local ainda pela equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A outra vítima foi localizada em uma residência próxima e chegou a receber atendimento médico emergencial antes de ser encaminhado para o hospital regional. Ainda de acordo com a PMDF, a área foi isolada para que a Polícia Civil pudesse fazer os trabalhos relacionados à perícia. O caso segue sendo investigado.