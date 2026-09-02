Dois suspeitos são presos em flagrante por tráfico de drogas na Vila Cauhy

Por Luiz Francisco*—A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (1º/9), dois indivíduos por tráfico de drogas na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. De acordo com as apurações, os suspeitos são um homem de 22 anos e um adolescente de 17 anos, que estavam de posse de substâncias destinadas à venda na região.

As autoridades iniciaram a investigação após um monitoramento de um ponto conhecido pela comercialização de drogas, onde os policiais identificaram intensa movimentação de usuários no local. Após o acompanhamento das atividades suspeitas, a equipe realizou o cerco para prender o homem de 22 anos que, ao perceber a movimentação da polícia, tentou fugir em direção a uma área de mata nas proximidades, mas foi alcançado e detido.

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Com apoio da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE), os policiais localizaram diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de materiais utilizados na atividade de tráfico, como balança de precisão e lacres para embalar os entorpecentes. Também foi encontrada grande quantia de dinheiro da vendas das drogas no local do crime.

De acordo com a PCDF, um dos celulares que estava com o suspeito era produto de roubo, sendo também um motivo de prisão em flagrante pela prática de crime de receptação. O preso foi encaminhado à unidade policial, onde serão adotadas medidas cabíveis.

Após a prisão do homem, a equipe recebeu informações de que um adolescente também estaria vendendo entorpecentes na Rua da Glória, também na Vila Cauhy. O jovem era conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas na região.

Diante das informações, os policiais deslocaram-se até o local e localizaram o indíviduo, que foi apreendido em flagrante. Durante a abordagem, foram encontradas com o adolescente diversas porções de crack, cocaína e maconha, além da balança de precisão e dinheiro em espécie, que está relacionada a venda de drogas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).