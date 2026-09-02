Dois suspeitos são presos em flagrante por tráfico de drogas na Vila Cauhy

Por Luiz Francisco*—A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (1º/9), dois indivíduos por tráfico de drogas na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. De acordo com as apurações, os suspeitos são um homem de 22 anos e um adolescente de 17 anos, que estavam de posse de substâncias destinadas à venda na região.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As autoridades iniciaram a investigação após um monitoramento de um ponto conhecido pela comercialização de drogas, onde os policiais identificaram intensa movimentação de usuários no local. Após o acompanhamento das atividades suspeitas, a equipe realizou o cerco para prender o homem de 22 anos que, ao perceber a movimentação da polícia, tentou fugir em direção a uma área de mata nas proximidades, mas foi alcançado e detido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com apoio da Seção de Operações com Cães (SOC/DOE), os policiais localizaram diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de materiais utilizados na atividade de tráfico, como balança de precisão e lacres para embalar os entorpecentes. Também foi encontrada grande quantia de dinheiro da vendas das drogas no local do crime.
De acordo com a PCDF, um dos celulares que estava com o suspeito era produto de roubo, sendo também um motivo de prisão em flagrante pela prática de crime de receptação. O preso foi encaminhado à unidade policial, onde serão adotadas medidas cabíveis.
Após a prisão do homem, a equipe recebeu informações de que um adolescente também estaria vendendo entorpecentes na Rua da Glória, também na Vila Cauhy. O jovem era conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas na região.
Diante das informações, os policiais deslocaram-se até o local e localizaram o indíviduo, que foi apreendido em flagrante. Durante a abordagem, foram encontradas com o adolescente diversas porções de crack, cocaína e maconha, além da balança de precisão e dinheiro em espécie, que está relacionada a venda de drogas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).
Saiba Mais
- Política STF deve blindar Moraes de investigação, diz especialista: 'Ainda não vi ministros do Supremo perderem nada em qualquer cenário'
- Política Vorcaro prestou depoimento ao gabinete de Mendonça sem presença da PF
- Cidades DF Operação nacional prende suspeitos de abuso sexual infantil
- Cidades DF Celina afirma ter feito 200 km de ciclovias em quatro meses no DF
- Cidades DF Em sabatina, Celina promete ampliar obras de infraestrutura no DF
- Cidades DF Após recordes de calor, DF amanhece nublado e com chuviscos nesta quarta