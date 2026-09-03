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ELEIÇÕES 2026

Correio/Opinião: Rafael Prudente lidera intenções de voto para deputado federal

A um mês da eleição, levantamento Correio/Opinião Inteligência Política mostra, mais uma vez, Rafael Prudente (MDB) liderando as intenções de voto para deputado federal. Em segundo lugar, Fred Linhares (Republicanos)

Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada hoje, fez um levantamento espontâneo das intenções de voto para os cargos proporcionais disputados nas eleições de 2026 no Distrito Federal, isto é, deputado federal e distrital. O levantamento mostra no topo da pesquisa parlamentares de direita e centro-direita. Assim como na segunda rodada da pesquisa, o deputado federal e candidato à reeleição Rafael Prudente (MDB) aparece liderando o levantamento, com 3,7% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o também deputado federal que busca a reeleição Fred Linhares (Republicanos), com 3%.

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Na terceira posição, aparece outro parlamentar que tenta se reeleger, Júlio César (Republicanos), com 2,6% das intenções de voto. Na última legislatura, Júlio César chegou a se licenciar para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do governo do DF. Em seu lugar, assumiu o suplente Paulo Fernando, que faleceu em março deste ano. Deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa do DF (CLDF) em 2022, o Fábio Félix (PSol) agora tenta uma vaga na Câmara Federal e figura no quarto lugar do levantamento, com 2,3%. 

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15/10/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Privatização da Rodoviaria. Governandor Ibaneis Rocha assina Contrato de Concessão. Na foto, Deputado Federal Fred Linhares.
Fred Linhares (Republicanos) ocupa a segunda posição, com 3% das intenções de voto (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em quinto, vem Alberto Fraga (PL), outro deputado com mandato e que tenta a reeleição, com 1,6% das intenções de voto. Fraga teve o mandato marcado pela defesa da segurança pública no DF. Na sequência, em sexto lugar, vem o ex-governador e atual deputado, Rodrigo Rollemberg (PSB), com 1,1%. Rollemberg assumiu o mandato em junho de 2025 após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tirou o mandato de Gilvan Máximo (Republicanos) e abriu a vaga para o ex-governador. Em sétimo lugar, vem um companheiro de partido de Rollemberg, o professor Israel (PSB), com 0,7%. Em oitavo, o progressista Marcos Wesley (PP), com 0,6%. Os oito primeiros serão eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Pesquisa-DEPUTADOS
Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa (foto: Valdo Virgo)

Em nono lugar, aparece o ex-governador Agnelo Queiroz (PT), com 0,5%, e em décimo, o senador Izalci Lucas (PL), com 0,5%. Outros parlamentares citados na pesquisa somam 17,7% das intenções de voto enquanto os entrevistados que responderam nenhum/branco ou nulo somam 9,7%. A maior parte dos entrevistados ainda não sabe em quem vai votar para deputado federal, somando 56,1%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A coleta foi feita de forma presencial, ouvindo 1121 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas do DF.

Saiba Mais

  • Fred Linhares (Republicanos) ocupa a segunda posição, com 3% das intenções de voto
    Fred Linhares (Republicanos) ocupa a segunda posição, com 3% das intenções de voto Foto: Ed Alves/CB/DA.Press
  • Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa
    Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa Foto: Valdo Virgo
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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Mila Ferreira e Ana Carolina Alves
postado em 03/09/2026 00:01 / atualizado em 03/09/2026 00:50
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