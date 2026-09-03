Correio/Opinião: Rafael Prudente lidera intenções de voto para deputado federal

Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada hoje, fez um levantamento espontâneo das intenções de voto para os cargos proporcionais disputados nas eleições de 2026 no Distrito Federal, isto é, deputado federal e distrital. O levantamento mostra no topo da pesquisa parlamentares de direita e centro-direita. Assim como na segunda rodada da pesquisa, o deputado federal e candidato à reeleição Rafael Prudente (MDB) aparece liderando o levantamento, com 3,7% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o também deputado federal que busca a reeleição Fred Linhares (Republicanos), com 3%.

Na terceira posição, aparece outro parlamentar que tenta se reeleger, Júlio César (Republicanos), com 2,6% das intenções de voto. Na última legislatura, Júlio César chegou a se licenciar para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do governo do DF. Em seu lugar, assumiu o suplente Paulo Fernando, que faleceu em março deste ano. Deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa do DF (CLDF) em 2022, o Fábio Félix (PSol) agora tenta uma vaga na Câmara Federal e figura no quarto lugar do levantamento, com 2,3%.

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Fred Linhares (Republicanos) ocupa a segunda posição, com 3% das intenções de voto (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em quinto, vem Alberto Fraga (PL), outro deputado com mandato e que tenta a reeleição, com 1,6% das intenções de voto. Fraga teve o mandato marcado pela defesa da segurança pública no DF. Na sequência, em sexto lugar, vem o ex-governador e atual deputado, Rodrigo Rollemberg (PSB), com 1,1%. Rollemberg assumiu o mandato em junho de 2025 após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tirou o mandato de Gilvan Máximo (Republicanos) e abriu a vaga para o ex-governador. Em sétimo lugar, vem um companheiro de partido de Rollemberg, o professor Israel (PSB), com 0,7%. Em oitavo, o progressista Marcos Wesley (PP), com 0,6%. Os oito primeiros serão eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Rafael Prudente (MDB) aparece em primeiro lugar com 3,7%, de acordo com a pesquisa (foto: Valdo Virgo)

Em nono lugar, aparece o ex-governador Agnelo Queiroz (PT), com 0,5%, e em décimo, o senador Izalci Lucas (PL), com 0,5%. Outros parlamentares citados na pesquisa somam 17,7% das intenções de voto enquanto os entrevistados que responderam nenhum/branco ou nulo somam 9,7%. A maior parte dos entrevistados ainda não sabe em quem vai votar para deputado federal, somando 56,1%.

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A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A coleta foi feita de forma presencial, ouvindo 1121 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas do DF.





