48,4% aprovam gestão Celina, mostra pesquisa Correio/Opinião

A terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política levantou dados sobre a aprovação e desaprovação da governadora Celina Leão (PP) e mostrou que 48,4% aprovam e 38,6% desaprovam a gestão da chefe do Executivo. O levantamento anterior, divulgado em 5 de agosto, mostrava uma aprovação de 51,9% e desaprovação de 33,7%. Na pesquisa de avaliação da atuação de Celina, 2,8% dos entrevistados não responderam e 10,2% não souberam avaliar. "A governadora oscilou dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para cima ou para baixo", disse Alexandre Garcia, CEO do Opinião Inteligência Política.

Durante o último mês, Celina tem dividido sua atuação entre a agenda oficial de governadora e a campanha política para se eleger como chefe do Executivo e assumir um mandato próprio, uma vez que está à frente do governo há cinco meses, sucedendo o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB).

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Desde a divulgação da segunda rodada, em 5 de agosto, a governadora — agora, candidata à reeleição pelo PP — participou de dois debates, em que foi alvo de críticas de adversários. Além disso, ela participou de diversas sabatinas com diferentes setores da sociedade. E tem procurado desvincular a própria imagem de Ibaneis e tem dito que "herdou problemas", apesar de os opositores tentarem associar a imagem de Celina à do antecessor.

Ao mesmo tempo em que faz campanha, a governadora segue trabalhando para destravar o empréstimo com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para o Banco de Brasília (BRB), que foi possível graças ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, adotou medidas para reduzir o deficit no orçamento deixado pelo governo anterior.

Pesquisa-GESTÃO CELINA LEÃO (foto: Valdo Virgo)

Resultados

Durante a pesquisa, os entrevistados foram questionados se consideravam a gestão de Celina ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Um total de 29,6% considera a gestão de Celina à frente do governo como ótima ou boa. A maior parte das pessoas que participaram da pesquisa, 35,1%, considera a administração de Celina regular, 19,7% péssima, 8,6% ruim e 6,9% dos entrevistados não souberam avaliar.

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No levantamento anterior, 32,2% dos entrevistados consideravam o governo de Celina ótimo ou bom. Outros 35% avaliavam como regular, enquanto 7,3% consideravam um trabalho ruim e 16,2% como péssimo.

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política ouviu 1.121 pessoas com 16 anos ou mais em 31 diferentes regiões administrativas. O levantamento foi feito pessoalmente entre os dias 20 e 31 de agosto de 2026, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-04936/2026.