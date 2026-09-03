Correio/Opinião: Jaqueline Silva e Vigilante são os mais citados para distrital

Na terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, os distritais Jaqueline Silva (MDB) e Chico Vigilante (PT) aparecem empatados como os preferidos entre os eleitores do Distrito Federal, com 2,1% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção ou alternativa é apresentada pelo entrevistador. De lados opostos do espectro político, os dois deputados distritais seguem como os mais citados desde a rodada anterior do levantamento, divulgada em 5 de agosto, que apontou Jaqueline com 2,7% e Vigilante com 1,7%.

Em terceiro lugar, o distrital Joaquim Roriz Neto (PL) foi lembrado por 1,8% dos entrevistados nessa rodada da pesquisa. O neto do ex-governador Joaquim Roriz busca um segundo mandato na Câmara. Na sequência, Robério Negreiros (Podemos), ex-líder do governo Ibaneis, registrou 1,6% das intenções de voto.

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Eduardo Pedrosa (União), cotado para disputar a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) caso seja reeleito, e Max Maciel (PSol), que busca o segundo mandato, aparecem empatados com 1,4%. Na área da saúde, a deputada Dayse Amarilio (PSB), atual presidente da Comissão de Saúde da Casa, soma 1,2%.

O líder do governo de Celina Leão (PP) na Câmara Legislativa, deputado Pepa (PP), registra 1,1%, mesmo percentual de Zuleika do Blog (DC) e Daniel Radar (Avante), que aparecem pela primeira vez na pesquisa. Entre os entrevistados, 27,6% citaram outros candidatos, enquanto 48,2% não souberam responder.

A margem de erro da pesquisa, que foi a campo nos dias 29, 30 e 31 de agosto, é de 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos, com confiança de 95%. Para o levantamento, foram consultados presencialmente 1.121 moradores de 31 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal, com mais de 16 anos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04936/2026.

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