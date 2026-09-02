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MAIS CALOR?

Recordes de calor em agosto deste ano antecedem máximas históricas no DF

Levantamento do Inmet enviado ao Correio mostra que os maiores picos de temperatura desde 2020 ocorreram principalmente entre setembro e novembro

DF deve registrar temperatura máxima de 30°C neste sábado (4/10) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)
DF deve registrar temperatura máxima de 30°C neste sábado (4/10) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Distrito Federal alcançou mais um recorde de temperatura na última segunda-feira (31/8). Os termômetros marcaram 35,2°C na estação do Gama, a maior temperatura registrada para agosto desde o início das medições na capital, fechando o mês com a maior temperatura do ano até então. 

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O valor, no entanto, ainda está distante do maior pico de calor registrado no Distrito Federal nos últimos anos. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) enviado ao Correio, a temperatura já chegou a 37,8°C em 9 de outubro de 2020, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. É o maior registro entre as cinco estações analisadas no período de 2020 a 2026.

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Os dados indicam ainda que os maiores extremos de calor da série se concentram principalmente entre setembro e outubro. Em 2020, além dos 37,8°C de Águas Emendadas, o Gama registrou 37,3°C em 8 de outubro. No ano seguinte, Águas Emendadas chegou a 37,1°C em 21 de setembro, enquanto o Gama marcou 37°C no dia seguinte.

O padrão voltou a aparecer em 2024. Em 5 de outubro, o Gama registrou 37,5°C, segunda maior temperatura da série. No mesmo dia, Águas Emendadas chegou a 37,3°C e Paranoá, a 37,2°C. Em 2023, Águas Emendadas também alcançou 37,3°C, em 15 de novembro.

Agosto bate recorde antes dos meses de maior calor

Além disso, o recorde de agosto ganhou um novo capítulo logo no dia seguinte. Na terça-feira (1º/9), Águas Emendadas registrou 36,1°C, quase 1°C acima da máxima registrada no Gama na segunda-feira. No mesmo dia, Paranoá chegou a 35,1°C.

O registro reforça uma característica observada no levantamento do Inmet: setembro, outubro e novembro concentram alguns dos maiores picos de temperatura do DF desde 2020.

Ou seja, pode-se dizer que agosto se antecipou e já registrou uma temperatura próxima das máximas que aparecem entre os maiores picos dos meses seguintes.

O que esperar de setembro e outubro de 2026?

A previsão climática mais recente do Inmet aponta para temperaturas acima da média em grande parte do Centro-Oeste durante setembro. O instituto prevê temperaturas de até 1,5°C acima da média climatológica em áreas da região, enquanto outras localidades devem ter temperaturas de até 1°C acima do padrão.

Embora a previsão seja regional e não estabeleça uma temperatura específica para o Distrito Federal, o cenário indica possibilidade de um setembro mais quente que a média histórica.

Para outubro, o Inmet trabalha com prognósticos climáticos trimestrais, que apontam tendências para setembro, outubro e novembro, e não valores exatos de temperatura para cada cidade. O trimestre também tem previsão de El Niño muito forte: segundo o instituto, há mais de 90% de probabilidade de o fenômeno ser classificado dessa forma no período.

Com setembro começando com 36,1°C e os maiores registros recentes concentrados justamente nos próximos meses, o recorde de agosto pode não permanecer por muito tempo entre os principais destaques de calor de 2026.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 02/09/2026 21:01
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