Recordes de calor em agosto deste ano antecedem máximas históricas no DF

O Distrito Federal alcançou mais um recorde de temperatura na última segunda-feira (31/8). Os termômetros marcaram 35,2°C na estação do Gama, a maior temperatura registrada para agosto desde o início das medições na capital, fechando o mês com a maior temperatura do ano até então.

O valor, no entanto, ainda está distante do maior pico de calor registrado no Distrito Federal nos últimos anos. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) enviado ao Correio, a temperatura já chegou a 37,8°C em 9 de outubro de 2020, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. É o maior registro entre as cinco estações analisadas no período de 2020 a 2026.

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Os dados indicam ainda que os maiores extremos de calor da série se concentram principalmente entre setembro e outubro. Em 2020, além dos 37,8°C de Águas Emendadas, o Gama registrou 37,3°C em 8 de outubro. No ano seguinte, Águas Emendadas chegou a 37,1°C em 21 de setembro, enquanto o Gama marcou 37°C no dia seguinte.

O padrão voltou a aparecer em 2024. Em 5 de outubro, o Gama registrou 37,5°C, segunda maior temperatura da série. No mesmo dia, Águas Emendadas chegou a 37,3°C e Paranoá, a 37,2°C. Em 2023, Águas Emendadas também alcançou 37,3°C, em 15 de novembro.

Agosto bate recorde antes dos meses de maior calor

Além disso, o recorde de agosto ganhou um novo capítulo logo no dia seguinte. Na terça-feira (1º/9), Águas Emendadas registrou 36,1°C, quase 1°C acima da máxima registrada no Gama na segunda-feira. No mesmo dia, Paranoá chegou a 35,1°C.

O registro reforça uma característica observada no levantamento do Inmet: setembro, outubro e novembro concentram alguns dos maiores picos de temperatura do DF desde 2020.

Ou seja, pode-se dizer que agosto se antecipou e já registrou uma temperatura próxima das máximas que aparecem entre os maiores picos dos meses seguintes.

O que esperar de setembro e outubro de 2026?

A previsão climática mais recente do Inmet aponta para temperaturas acima da média em grande parte do Centro-Oeste durante setembro. O instituto prevê temperaturas de até 1,5°C acima da média climatológica em áreas da região, enquanto outras localidades devem ter temperaturas de até 1°C acima do padrão.

Embora a previsão seja regional e não estabeleça uma temperatura específica para o Distrito Federal, o cenário indica possibilidade de um setembro mais quente que a média histórica.

Para outubro, o Inmet trabalha com prognósticos climáticos trimestrais, que apontam tendências para setembro, outubro e novembro, e não valores exatos de temperatura para cada cidade. O trimestre também tem previsão de El Niño muito forte: segundo o instituto, há mais de 90% de probabilidade de o fenômeno ser classificado dessa forma no período.

Com setembro começando com 36,1°C e os maiores registros recentes concentrados justamente nos próximos meses, o recorde de agosto pode não permanecer por muito tempo entre os principais destaques de calor de 2026.