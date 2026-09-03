Agências do trabalhador oferecem 1.363 vagas de emprego nesta quinta (3/9)

Os interessados podem se candidatar de duas formas: cadastrando o currículo diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF - (crédito: Foto: Divulgação/Agencia Brasilia)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem um total de 1.363 vagas de emprego abertas para esta quinta-feira (3/9). As oportunidades estão distribuídas por diversas regiões administrativas (RAs) e atendem a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, abrangendo tanto profissionais experientes quanto aqueles que buscam ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho.

No detalhamento das ocupações, o cargo de mecânico de automóveis e caminhões se sobressai em termos de remuneração, oferecendo um salário de R$ 5 mil, além de benefícios, com três vagas disponíveis na localidade de Ponte Alta. Por outro lado, a função que concentra o maior volume de postos abertos é a de operador de caixa, que soma 303 oportunidades com vencimentos de até R$ 1,7 mil mensais e benefícios adicionais.

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Para concorrer, os candidatos devem registrar seu currículo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O cadastro também alimenta um banco de dados integrado que cruza o perfil dos candidatos com as demandas das empresas para vagas futuras, garantindo a utilidade do registro mesmo se nenhuma das opções do dia for atraente ao trabalhador.

Já os empregadores interessados em ofertar postos de trabalho ou utilizar as instalações das agências para realizar entrevistas de seleção podem efetuar seu cadastro presencialmente nas unidades, via e-mail ou utilizando a plataforma digital do Canal do Empregador.