Ceilândia terá corte temporário no abastecimento de água nesta quinta (3/9)

Diversas áreas de Ceilândia terão o fornecimento de água temporariamente suspenso nesta quinta-feira (3/9), das 10h às 18h, devido a obras de manutenção preventiva na rede de abastecimento. A medida tem como objetivo a realização de serviços para a melhoria do sistema de distribuição de água em pontos específicos da região administrativa. A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradual logo após a conclusão das atividades no final da tarde.

O corte no abastecimento afetará diretamente duas grandes zonas residenciais e um importante equipamento público de saúde da localidade. No Setor N Norte, as áreas atingidas compreendem as EQNN 5/7, EQNN 7/9, EQNP 23/25, além das quadras QNN 7, QNN 9, QNN 15, QNN 23, QNN 25, QNN 31 e QNN 33.

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Já no Setor M Norte, a interrupção impactará os moradores e estabelecimentos localizados nas EQNM 6/8, EQNM 8/10, QNM 8 e QNM 10. O Centro de Saúde 02 de Ceilândia também terá o fornecimento interrompido durante o período de execução dos trabalhos.

Como recomendação de planejamento e utilidade pública, as autoridades reforçam que todo consumidor residencial deve possuir uma caixa-d'água com capacidade equivalente ao consumo médio diário de sua residência. Essa exigência técnica está amparada legalmente pelo artigo 50 da Resolução nº 14, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF (Adasa).

Durante o período de manutenção, a orientação expressa é para que a população adote práticas de consumo consciente de água, uma vez que a economia individual reduz diretamente o impacto no abastecimento de toda a coletividade. Para esclarecimento de dúvidas ou solicitação de suporte adicional, os cidadãos podem entrar em contato por meio do telefone de atendimento no número 115.