Homem com mandado de prisão em aberto é preso por violência doméstica e cárcere

A mulher enviou à polícia áudios descrevendo que estava sendo mantida em cárcere privado e ameaçada de morte - (crédito: Caio Gomez)

Um homem com um mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) após ser denunciado pela vítima. A mulher enviou à polícia diversos áudios descrevendo que estava sendo mantida em cárcere privado, além de estar sendo constantemente ameaçada de morte.

Graças às informações cedidas por ela, o suspeito foi encontrado pelos agentes no próprio local de trabalho, localizado no SIA, na tarde dessa quarta-feira (2/9). De acordo com informações da PMDF, o homem já possuía um mandado de prisão em aberto, sendo preso pelo crime de cárcere e violência doméstica pelo 27° Batalhão.

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Foragido da Justiça, o homem foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam 1), localizada na Asa Sul, onde serão tomadas as providências cabíveis.