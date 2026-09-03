Grass celebra crescimento em pesquisa e aposta na força da militância

O candidato Leandro Grass (PT) destacou a trajetória de crescimento na disputa ao Governo do Distrito Federal (GDF), registrada pela terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política. No levantamento estimulado, realizado entre 29 e 31 de agosto, o ex-presidente do Iphan alcançou 12,5% das intenções de voto, consolidando uma tendência de alta em relação aos 9,8% da consulta anterior, divulgada em 5 de agosto.

Ao avaliar o cenário divulgado nesta quinta-feira (3/9), Grass comemorou o desempenho e atribuiu o resultado à mobilização de base, projetando maior presença no contato direto com o eleitorado. "Nossa campanha é voltada à população, ouvindo o povo na rua e apresentando propostas. Estou disputando contra a governadora, que tem a máquina pública na mão, e um ex-governador. Mas a militância e os apoiadores da nossa candidatura estão muito empenhados, demonstrando a histórica força de chegada do PT e todo nosso campo político”, declarou.

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O petista reforçou que manterá a estratégia até o dia da votação: “Seguirei conversando pessoalmente com o eleitor e usando os canais de comunicação para chegar a todas as pessoas possíveis”. A pesquisa Correio/Opinião foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A coleta presencial ouviu 1.121 pessoas em 31 regiões administrativas da capital.

Líderes da disputa

A pesquisa mostra que o cenário geral para o Palácio do Buriti segue estável nas primeiras posições. A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, lidera a corrida com 32% da preferência na modalidade estimulada (tinha 32,4% no estudo anterior). Em avaliação sobre os números, Celina relacionou as investidas de opositores à abertura da fase de debates na TV e na internet.

“Os debates começaram e, com eles, os ataques a mim e ao meu governo. Mas a população do DF sabe reconhecer a verdade”, pontuou, agradecendo “com gratidão e humildade” pela confiança do eleitorado.

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O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) aparece na segunda colocação, somando 23,3% das intenções de voto, ante 24% no levantamento do início de agosto. Ao analisar a oscilação, Arruda associou a margem ao desgaste provocado pelas incertezas jurídicas do seu registro.

"Eu sou engenheiro, não brigo com números. Acho que as pesquisas espelham mesmo a realidade e, tendo em vista essa instabilidade jurídica, de quererem me tirar no tapetão, é claro que isso diminui a minha intenção de voto", apontou o candidato, reiterando que confia na legalidade do seu pedido.

Demais concorrentes

Entre os 11 postulantes que disputam o comando do DF, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) alcançou a quarta colocação na consulta estimulada, com 3,5% das intenções de voto. Em seguida aparecem o advogado Kiko Caputo (Novo), com 2,3%, e Ricardo Cappelli (PSB), com 1,7%. Na rodada anterior, Cappelli acumulava 4,3%, Paula registrava os mesmos 3,5% e Kiko somava 0,8%.

A sequência da pesquisa traz a Professora Samara Mineiro (UP), com 0,6% (ante 0,9%), e o Professor Robson (PSTU), com 0,4% (antes 0,5%). Estreando na amostragem, Rico Pinheiro (PRTB) obteve 0,3%, enquanto Expedito Mendonça (PCO) e Elisson (Agir) pontuaram 0,1% cada. Eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 10,7%, e os indecisos somam 12,6%.