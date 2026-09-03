Chuva surpreende moradores do Gama e quebra sequência de dias secos no DF

Por Brunna Ramos*

Depois de semanas marcadas por calor intenso, baixa umidade e céu predominantemente limpo, a chuva que atingiu o Gama na tarde desta quinta-feira (3/9) surpreendeu moradores da região. A precipitação, registrada por volta das 16h, trouxe alívio temporário para o tempo seco, mas também despertou estranheza em quem não esperava ver chuva em pleno início de setembro, tradicionalmente um dos períodos mais áridos do ano no Distrito Federal.

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A estudante Marília Nascimento, 20 anos, registrou a chuva quando chegava ao BRT, mas relata já ter avistado a queda desde o Catetinho e contou que a mudança repentina no tempo chamou a atenção. Segundo ela, menos de uma hora antes da precipitação, o cenário era completamente diferente. “Quando cheguei ao BRT, a chuva começou a engrossar e durou cerca de 30 minutos. Como uma brasiliense, estranhei muito ver chuva em setembro, sendo que uns 50 minutos antes eu tinha pegado um sol muito forte ainda no Plano Piloto”, relata.

A estudante afirma que a experiência provocou sentimentos contraditórios. “É um sentimento de estranheza com uma chuva relativamente forte nessa época do ano. Dá um medo por causa das mudanças climáticas, mas também fiquei feliz porque aliviou um pouco o calor e a baixa umidade”, acrescenta.

Meteorologista explica

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação meteorológica do Gama registrou 9 milímetros de chuva até as 16h. No mesmo horário, outras áreas do Distrito Federal apresentavam volumes bem menores.

“Nas nossas estações, registramos 9 milímetros no Gama. No Sudoeste, no mesmo horário, tivemos apenas um chuvisco fraco de 0,2 milímetro”, explica o especialista.

Segundo o meteorologista, a ocorrência de pancadas isoladas já estava prevista nas condições meteorológicas desta quinta-feira, que indicavam muitas nuvens, possibilidade de chuva ao longo do dia e chance de trovoadas isoladas. Ainda assim, o fenômeno ganhou destaque por ocorrer em uma época marcada historicamente pela estiagem.

Olívio Bahia destaca que a instabilidade atmosférica deve continuar nos próximos dias. “Há chance de chuva, mesmo que pequena, aqui no Distrito Federal pelo menos até a próxima terça ou quarta-feira”, afirma. O especialista acrescenta que a precipitação provavelmente ocorreu em outras regiões administrativas, embora sem registros oficiais nas demais estações do Inmet.

A previsão do Inmet para esta quinta-feira apontava temperaturas entre 19°C e 30°C, com umidade variando de 40% a 90%. O cenário representa uma mudança em relação às últimas semanas, quando o Distrito Federal enfrentou sucessivos dias de calor elevado e índices de umidade típicos do período seco.

Embora a chuva não represente o fim da estiagem, a pancada registrada no Gama sinaliza que a transição para o período chuvoso começa a dar seus primeiros sinais.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti



