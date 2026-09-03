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ELEIÇÕES 2026

Vias públicas concentram as denúncias de propaganda eleitoral no DF

Um relatório do TRE-DF, gerado nesta quinta-feira (3/8), reúne 458 denúncias e mostra quais irregularidades mais aparecem no Distrito Federal

O relatório atualizado do TRE-DF foi gerado na tarde desta quinta-feira (3/9) - (crédito: Freepik)
O relatório atualizado do TRE-DF foi gerado na tarde desta quinta-feira (3/9) - (crédito: Freepik)

As vias públicas concentram a maior parte das denúncias de propaganda eleitoral no Distrito Federal, até o momento. É o que mostra o relatório atualizado do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), gerado na tarde desta quinta-feira (3/9), que reúne 458 registros de irregularidades. Ao todo, foram contabilizadas 145 denúncias relacionadas a propagandas em espaços públicos.

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A propaganda na internet aparece em segundo lugar, com 41 denúncias. Na sequência estão os casos envolvendo bens públicos, com 40 registros, e bens particulares com 36. O levantamento também contabiliza 32 denúncias sobre confecção, utilização ou distribuição de brindes. 

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Os outros tipos de irregularidades são: 31 envolvendo outdoors eletrônicos, 29 sobre adesivos em automóveis e 28 relacionadas a carros de som, minitrios e trios elétricos. A distribuição de material gráfico soma 24 registros. 

O relatório ainda registra 14 denúncias sobre comícios e "showmícios". Já casos envolvendo alto-falantes e amplificadores de som, envio de mensagens e candidatos e candidatas que sejam artistas têm seis ocorrências cada. Telemarketing aparece com cinco, enquanto propaganda eleitoral em jornais e revistas soma quatro. 

Também há registros de irregularidades em emissoras de rádio e televisão, com três denúncias, além de duas ocorrências por omissão de informações obrigatórias e outras duas por disparo de mensagem em massa. O documento traz ainda um registro classificado como “Bem Particular” e três casos em que o tipo de irregularidade não foi informado.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 03/09/2026 23:15 / atualizado em 03/09/2026 23:16
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