Vias públicas concentram as denúncias de propaganda eleitoral no DF

O relatório atualizado do TRE-DF foi gerado na tarde desta quinta-feira (3/9) - (crédito: Freepik)

As vias públicas concentram a maior parte das denúncias de propaganda eleitoral no Distrito Federal, até o momento. É o que mostra o relatório atualizado do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), gerado na tarde desta quinta-feira (3/9), que reúne 458 registros de irregularidades. Ao todo, foram contabilizadas 145 denúncias relacionadas a propagandas em espaços públicos.

A propaganda na internet aparece em segundo lugar, com 41 denúncias. Na sequência estão os casos envolvendo bens públicos, com 40 registros, e bens particulares com 36. O levantamento também contabiliza 32 denúncias sobre confecção, utilização ou distribuição de brindes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os outros tipos de irregularidades são: 31 envolvendo outdoors eletrônicos, 29 sobre adesivos em automóveis e 28 relacionadas a carros de som, minitrios e trios elétricos. A distribuição de material gráfico soma 24 registros.

O relatório ainda registra 14 denúncias sobre comícios e "showmícios". Já casos envolvendo alto-falantes e amplificadores de som, envio de mensagens e candidatos e candidatas que sejam artistas têm seis ocorrências cada. Telemarketing aparece com cinco, enquanto propaganda eleitoral em jornais e revistas soma quatro.

Também há registros de irregularidades em emissoras de rádio e televisão, com três denúncias, além de duas ocorrências por omissão de informações obrigatórias e outras duas por disparo de mensagem em massa. O documento traz ainda um registro classificado como “Bem Particular” e três casos em que o tipo de irregularidade não foi informado.