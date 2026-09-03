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Após ter candidatura barrada, Arruda critica atual governo e afirma que não abaixará a cabeça

A decisão do TRE-DF foi tomada em sessão promovida na tarde desta quinta-feira (3/9)

José Roberto Arruda - (crédito: Reprodução)
José Roberto Arruda - (crédito: Reprodução)

Em um vídeo de 57 segundos, José Roberto Arruda (PSD) manifestou-se sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) que barrou a candidatura ao Governo do Distrito Federal. Na fala, desbancou críticas ao atual governo de Celina Leão (PP) e garantiu ir “até o fim”.

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A decisão do TRE-DF foi tomada em sessão promovida na tarde desta quinta-feira (3/9). “Respeito a decisão, mas essa luta não terminou”, declarou afirmando que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o ex-governador, a campanha eleitoral seguirá a todo vapor. “Não vou abaixar a cabeça, nem abandonar Brasília. Tenho fé em Deus, experiência e a força de cada abraço que recebo.

Ao governo de Ibaneis e Celina Leão, não poupou alfinetadas. Afirmou que a saúde pública está na “UTI”, citou a insegurança da população, sucateamento no transporte e a crise do BRB. “Vou até o fim, porque a população do DF tem direito de escolher. É no voto que vamos vencer. Sei o caminho e tenho coragem para reconstruir”, finalizou.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 03/09/2026 19:22 / atualizado em 03/09/2026 19:28
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