InícioCidades DF
Energia

Planaltina terá desligamento programado de energia nesta sexta (4/9)

Interrupção na DF-345 ocorre das 10h às 16h para serviços de modernização e manutenção da rede elétrica

A pausa é indispensável para garantir a segurança das equipes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A pausa é indispensável para garantir a segurança das equipes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A DF-345, no Núcleo Rural Pipiripau (Chácara 309, Fazenda Alvorada), em Planaltina, terá o fornecimento de energia suspenso temporariamente nesta sexta-feira (4/9), das 10h às 16h. A pausa é indispensável para garantir a segurança das equipes de campo durante a execução de obras de modernização e expansão da rede elétrica local.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos com antecedência. Interrupções fora do cronograma de manutenção podem ser notificadas diretamente pela Central de Atendimento no telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala dispõem de canal exclusivo via 0800 701 01 55 (necessário uso de aparelho adaptado).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/09/2026 07:00
SIGA
x