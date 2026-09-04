Planaltina terá desligamento programado de energia nesta sexta (4/9)

A pausa é indispensável para garantir a segurança das equipes - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A DF-345, no Núcleo Rural Pipiripau (Chácara 309, Fazenda Alvorada), em Planaltina, terá o fornecimento de energia suspenso temporariamente nesta sexta-feira (4/9), das 10h às 16h. A pausa é indispensável para garantir a segurança das equipes de campo durante a execução de obras de modernização e expansão da rede elétrica local.

A energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos com antecedência. Interrupções fora do cronograma de manutenção podem ser notificadas diretamente pela Central de Atendimento no telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala dispõem de canal exclusivo via 0800 701 01 55 (necessário uso de aparelho adaptado).