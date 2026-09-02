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RESGATE

CBMDF resgata filhotes de gato dentro de tubulação em escola de Planaltina

Bombeiros precisaram quebrar parte do piso inferior e superior na direção do pilar

CBMDF resgata filhotes de gato dentro de tubulação em escola de Planaltina - (crédito: CBMDF/Divulgação)
CBMDF resgata filhotes de gato dentro de tubulação em escola de Planaltina - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou o resgate de dois filhotes de gatos que estavam presos em uma tubulação de uma escola, em Planaltina. Os socorristas foram acionados às 22h09, desta terça-feira (1º/9), para atender a ocorrência, na Vila Buritis II, Quadra 20, Conjunto A (CAIC Planaltina).

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Segundo informações da corporação, as equipes foram comunicadas que os filhotes estavam presos no interior de uma tubulação que passava dentro de um pilar de ferro preenchido por concreto. Para efetuar o resgate, foi necessário quebrar parte do piso inferior e superior na direção do pilar.

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CBMDF resgata filhotes de gato dentro de tubulação em escola de Planaltina
CBMDF resgata filhotes de gato dentro de tubulação em escola de Planaltina (foto: CBMDF/Divulgação)

A ação foi informada e autorizada pelo vice-diretor da escola, e acompanhada pelos vigilantes. De acordo com os bombeiros, a operação durou cerca de cinco horas. Os animais não apresentaram ferimentos e ficaram aos cuidados de um dos vigilantes.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 02/09/2026 14:22
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