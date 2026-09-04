Idosa de 67 anos e filho são investigados por tráfico de drogas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma idosa, de 67 anos foi presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a Operação “Craque no Bule”, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira (3/9), em Sobradinho II. Segundo as investigações, ela armazenava drogas para o filho, 25, que fugiu pelos fundos da casa durante o cumprimento dos mandados e não foi localizado.

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A operação foi cumprida por agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) após diversas denúncias anônimas encaminhadas pelo Disque-Denúncia 197. As equipes começaram a monitorar o endereço e verificaram a comercialização de entorpecentes no local. Segundo a investigação, a mulher morava ao lado do filho e era responsável por guardar parte das drogas vendidas por ele.

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Para transportar as substâncias entre as duas residências, os investigados utilizavam uma garrafa térmica. A investigação também apontou que o grupo contava com olheiros posicionados nas ruas próximas, que eram responsáveis por alertar sobre a presença de viaturas descaracterizadas, para dificultar a prisão em flagrante.

Com as informações reunidas, a PCDF representou à Justiça pela expedição de mandados de busca. Na residência da mulher, os policiais apreenderam um “tijolo” de crack, uma porção de cocaína, uma balança digital e celulares.

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Ao notar a chegada dos policiais, o filho, conhecido como “Esquilo”, fugiu pelos fundos do imóvel. Ele pulou muros e telhados de casas vizinhas, mas não foi localizado. Na residência dele, os agentes encontraram uma porção de maconha e outra balança digital.

A mulher foi conduzida à 35ª DP e, após os procedimentos cabíveis, encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça.