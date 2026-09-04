Joias furtadas em shopping no RJ são recuperadas em Ceilândia

Joias furtadas de uma joalheria em um shopping de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, foram recuperadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma residência no P.sul, em Ceilândia. Ao todo, foram encontrados 84 anéis de ouro, cinco pingentes e duas pulseiras, avaliados preliminarmente em cerca de R$ 100 mil. O furto, ocorrido em 16 de agosto, teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão ao estabelecimento.

A ação foi realizada na última terça-feira (1º/9) por equipes da RP 30, do 10º Batalhão, após informações indicarem que o imóvel, localizado na QNP 12, Conjunto X, era usado para guardar e ocultar objetos oriundos de crimes patrimoniais. Algumas das peças recuperadas têm valores estimados entre R$ 1 mil e R$ 8 mil, segundo a PMDF.

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De acordo com a corporação, dois suspeitos eram investigados por envolvimento em furtos a joalherias no DF, no RJ e em Rondônia. Os homens realizavam deslocamentos rodoviários entre diferentes estados e, após o crime em Nova Friburgo, teriam seguido para Rondônia.

Em 31 de agosto, os dois foram presos em flagrante em Porto Velho (RO), durante uma ocorrência relacionada à tentativa de furto contra outra joalheria. Com as informações sobre a atuação da dupla e o possível armazenamento de objetos no DF, policiais realizaram diligências no imóvel do P.sul.

As joias encontradas foram apreendidas e encaminhadas, junto com a ocorrência, para a 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foram adotadas as medidas cabíveis. A procedência das peças e a participação dos envolvidos nos crimes são apuradas pela polícia.

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