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CRIME

PCDF apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas em São Sebastião

Jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi ouvido e apresentado aos responsáveis legais

DP de São Sebastião investiga o caso, e o Depen respondeu que a Corregedoria-Geral foi acionada - (crédito: Adauto Cruz/CB)
DP de São Sebastião investiga o caso, e o Depen respondeu que a Corregedoria-Geral foi acionada - (crédito: Adauto Cruz/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu, na tarde dessa quinta-feira (3/9), um adolescente de 17 anos suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na região central de São Sebastião.

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Segundo o delegado Thiago Peralva, investigadores da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) faziam diligências na região quando viram o adolescente em uma esquina. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria corrido e descartado um objeto em uma área de grama.

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No local, os policiais encontraram uma embalagem com uma porção fracionada de crack. Com o adolescente, também foi localizada uma porção de substância pastosa com características semelhantes às de haxixe, segundo a PCDF.

O jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi ouvido e apresentado aos responsáveis legais. O material apreendido será submetido à perícia do Instituto de Criminalística.

Foi instaurado procedimento para apurar o ato infracional.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/09/2026 09:14
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