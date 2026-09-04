PCDF apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas em São Sebastião

DP de São Sebastião investiga o caso, e o Depen respondeu que a Corregedoria-Geral foi acionada - (crédito: Adauto Cruz/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu, na tarde dessa quinta-feira (3/9), um adolescente de 17 anos suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na região central de São Sebastião.

Segundo o delegado Thiago Peralva, investigadores da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) faziam diligências na região quando viram o adolescente em uma esquina. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria corrido e descartado um objeto em uma área de grama.

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No local, os policiais encontraram uma embalagem com uma porção fracionada de crack. Com o adolescente, também foi localizada uma porção de substância pastosa com características semelhantes às de haxixe, segundo a PCDF.

O jovem foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi ouvido e apresentado aos responsáveis legais. O material apreendido será submetido à perícia do Instituto de Criminalística.

Foi instaurado procedimento para apurar o ato infracional.