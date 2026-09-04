Morre Carlos Obedes, irmão do secretário de Comunicação do GDF

Faleceu, aos 69 anos, Carlos Obedes Moraes, irmão do secretário de Comunicação do Governo do DF, Weligton Moraes. Segundo a família, a causa da morte foi por infecção generalizada.

Carlos nasceu na Bahia e, aos 3 anos, chegou à capital federal para nunca mais sair. Cresceu e viveu em Taguatinga, onde construiu uma carreira sólida como corretor de imóveis, apesar da formação em direito, conta Weligton. “Ele estabeleceu um conceito profissional competente como corretor. Era excelente no que fazia”, afirmou.

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O irmão descreve Carlos como uma pessoa de fácil relacionamento, comunicativo e de personalidade afável. “Era amigo, companheiro e de muita amizade. Viveu a vida intensamente”, frisa.

A causa da morte está relacionada a uma infecção generalizada. De acordo com Weligton, Carlos sentiu falta de ar nos últimos dois dias, contraiu uma pneumonia e, posteriormente, uma infecção no pulmão. O corretor aposentado foi sepultado às 11h desta sexta-feira (4/9) Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, no mesmo jazigo que o pai. Ele deixa uma filha e quatro irmãos.

Ao Correio, o ex-secretário do Governo e atual candidato a deputado federal José Humberto Pires de Araújo declarou: "Dia triste hoje por causa da despedida do nosso amigo Carlão. Quem é de Taguatinga sabe perfeitamente como essa família de baianos chegou à nossa cidade. Fica a lembrança das coisas boas. Quero dar um abraço a todos os amigos, especialmente ao Weligton. Conforto para todos".